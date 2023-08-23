Aérea é condenada a indenizar passageiros do ES por atraso em voo internacional

Dois passageiros de Aracruz que perderam conexão em viagem internacional devido a atraso no primeiro voo e alegaram ter ficado sem assistência da companhia aérea, vão ser indenizados pela empresa, após uma decisão da Justiça capixaba proferida no dia 17 de agosto.

Os passageiros contaram que, ao embarcarem em Londres com destino a Lisboa, ocorreu um atraso de 1 hora e 10 minutos, motivo pelo qual perderam a conexão do voo de Lisboa para o Brasil. Alegaram ainda que a companhia aérea sabia que a aeronave estava atrasada e mesmo assim não esperou a conexão.

A companhia aérea teria oferecido uma passagem em outra empresa no dia seguinte, mas se negado a fornecer diária e translado para o hotel, bem como voucher para lanche. Ainda na viagem de volta, os requerentes disseram que chegaram a Campinas e tiveram que fazer uma parada em Belo Horizonte, quando quase perderam o avião novamente e só conseguiram reaver as malas, amassadas e cheias de marca, no dia seguinte, pois não vieram no mesmo voo.