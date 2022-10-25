Suzano compra ativos da Kimberly-Clark no Brasil: qual é o impacto no ES?

Na visão do executivo, a aquisição da Kimberly-Clark no Brasil confirma a disposição da Suzano de agregar valor à produção e o Espírito Santo faz parte deste ecossistema. É muito provável que as fábricas capixabas passem a fazer produtos de marcas como Neve com o objetivo de distribuir para os mercados do Sudeste, Norte e Nordeste. "A Suzano vem dando um recado claro de para onde pretende ir. O Espírito Santo, por tudo que foi anunciado até agora, está dentro desse barco".