Apartamentos studio lideram os lançamentos da semana na Grande Vitória

Unidades studio estão em alta nos lançamentos Crédito: Sipolatti.INC/Divulgação

As unidades studio estão entre as mais requisitadas no cenário imobiliário do Espírito Santo, principalmente por sua liquidez, com foco nos investidores que buscam disponibilizar esse tipo de imóvel para locação de curtíssima temporada (short stay). Prova disso é que dos lançamentos mais recentes da semana, duas construtoras estão apostando nesse formato de apartamento.

A primeira é a Sipolatti.INC, que oficializa o lançamento do Itaparica Living Suits, que passou da fase de pré-venda, já adiantado aqui na coluna . O empreendimento, localizado em Vila Velha, terá 87 apartamentos com oito opções de plantas diferentes (studio, quarto e sala, garden e garden com hidromassagem) e tamanhos que vão de 27 a 65 m². As unidades serão entregues mobiliadas, decoradas e climatizadas. Os preços partem de R$ 460 mil.

“Há uma grande tendência por apartamentos integrados, modernos e versáteis, que ofereçam uma série de comodidades aos seus residentes, como uma residência de curta permanência, chamados de home stay. Esse tipo de imóvel está valorizado por atender à crescente demanda por unidades para locação de curta temporada para o mercado corporativo e para o turismo. Ele também chega para atender a forte procura dos capixabas por empreendimentos residenciais mais rentáveis, com locações por diárias”, afirma o sócio e diretor Comercial da Sipolatti.Inc, Flávio Gianordoli.

O Itaparica Living Suits está em Vila Velha e terá 87 apartamentos com oito opções de plantas diferentes Crédito: Sipolatti.INC/Divulgação

Já a Mocelin vai apresentar, na próxima semana, seu novo empreendimento residencial na Praia do Canto, em Vitória, que terá unidades de um quarto e studio, com tecnologia agregada.

“Nosso novo projeto no bairro mais vibrante de Vitória reunirá as principais demandas do mercado atual, seja para moradia, seja para investimento. Os imóveis compactos e mais eficientes serão cada vez mais procurados. Redução do tamanho das famílias e a crescente preocupação com a sustentabilidade, estão entre os fatores que determinam esta nova tendência", explica o diretor executivo da Mocelin, Cesar Mocelin.

Ele adianta que um novo empreendimento será apresentado ao mercado no segundo semestre. Também na Praia do Canto, o edifício terá apartamentos maiores e virá recheado de inovações.

Dois e três quartos

O Top Living Proeng Home terá 78 unidades com apartamentos de 2 quartos e 3 quartos Crédito: Proeng/Divulgação

Com foco em unidades maiores, a Proeng anunciou, nesta quinta-feira (3), seu mais recente empreendimento na Praia de Itaparica, em Vila Velha. O Top Living Proeng Home terá 78 unidades com apartamentos de 2 quartos e 3 quartos, com metragens de 61,15m² a 170m², ambos com suíte, além de sala de estar/jantar, varanda, cozinha, área de serviço, banheiro social e área técnica. Além disso, o empreendimento vai contar com opções de apartamento garden e duplex.

O empreendimento vai contar com painel solar para aquecimento de água do chuveiro, preparação para ponto de recarga de carro elétrico, bicicleta elétrica compartilhada e automação residencial com assistente de voz.

Nas áreas comuns há espaços funcionais compartilhados, como coworking e sala de reuniões, além do mini mercado operado pela Fast4You. E para o lazer e diversão com a família e amigos, há bangâlo, deck seco, piscina Infantil, spa com sauna e ofurô, espaço motriz, fitness, home cinema e pub bar, entre outros. os preços partem de R$ 728 mil.

Para a gerente geral comercial do Grupo Proeng, Andrea Lessa, o município de Vila Velha e, especialmente a orla da Praia de Itaparica, tem sido um ponto focal no crescimento do mercado imobiliário local. “Esses dados refletem o contínuo desenvolvimento e valorização da Praia de Itaparica, consolidando-a como uma área promissora para investimentos imobiliários e qualidade de vida”, analisa.

Loteamento em Porto Seguro

O Golden Mundaí II está sendo lançado em Porto Seguro Crédito: Divulgação

O empreendimento conta com lotes a partir de 500m², lazer com estrutura de clube, a cinco minutos do centro de Porto Seguro e próximo à praia do Mundaí. O evento acontecerá no próprio local onde será construído o loteamento.

"Estamos muito felizes em trazer mais um grande empreendimento para Porto Seguro. O Golden Mundaí II foi pensado para atender às necessidades de quem busca um lugar especial para morar ou investir, e nada melhor do que celebrar esse momento com aqueles que fazem parte da nossa trajetória", destaca Danielli Simões, diretora comercial da Soma Urbanismo.

Proeng entrega empreendimento na Praia de Itaparica A Proeng entregou, nesta sexta-feira (4), o New Jersey Residence, durante um café da manhã dentro do próprio empreendimento, para seus moradores. Localizado na Praia de Itaparica, em Vila Velha, o projeto é assinado pela arquiteta Vanessa Siqueira Batista e conta com 72 apartamentos de 3 quartos com suíte. No lazer, pub bar, salão de festas, espaço gourmet, piscina com deque molhado, solarium, brinquedoteca, fitness center, sala de reunião, coworking. O empreendimento tem ainda espaços compartilhados como pet place, bike point, bike repair, convenience service, lounge café, espaço concierge, scooter sharing e beach point.

Creci-ES promove palestra em homenagem ao mês da mulher com presidente da OAB-ES

Conselheiras do Creci-ES participaram de palestra com a presidente da OAB-ES Crédito: Creci-ES/Divulgação

A advogada e presidente da OAB-ES Érica Ferreira Neves ministrou a palestra “A Força do protagonismo feminino – Exemplo de sucesso” para uma plateia de corretoras de imóveis, incluindo as conselheiras do Creci-ES. A palestra, que aconteceu na segunda-feira (31), abordou a relevância da participação feminina no mercado profissional. O presidente da entidade, Aurélio Capua Dallapicula, esteve presente e fez a apresentação da palestrante, destacando a necessidade do fortalecimento das mulheres no setor imobiliário e em diversas áreas de atuação.

Durante sua fala, a presidente da OAB-ES compartilhou sua trajetória e experiências, ressaltando os desafios enfrentados pelas mulheres no mercado de trabalho. A palestra foi um momento de troca de conhecimentos e reflexões, reunindo profissionais do setor imobiliário, corretores, advogados e convidados interessados em debater estratégias para ampliar a participação feminina em cargos de liderança.

Segundo Dallapiculla, a realização da palestra reforça o compromisso do Creci-ES com a valorização das mulheres no setor imobiliário. “A entidade tem promovido iniciativas que estimulam a equidade de oportunidades, incentivando a presença feminina em diferentes frentes do mercado.