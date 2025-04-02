Feira de construção no ES vai focar em inovação e negocia com expositores da China

Nova diretoria do Sinduscon-ES tomou posse em evento para empresários e autoridades Crédito: Monica Zorzanelli/Divulgação

A missão realizada na China e em Dubai pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES) retornou ao Brasil esta semana, já trazendo novidades na mala. Segundo o presidente, Douglas Vaz, já estão ocorrendo negociações junto ao consulado da China para que expositores daquele país participem da segunda edição da ES Construção Brasil, programada para 16 a 18 julho, no Pavilhão de Carapina.

“Já começamos o contato e vamos esperar, para que possamos trazer para o evento parte dessa experiência que tivemos. Nós temos que começar a industrializar mais nosso segmento. Estivemos na China e em Dubai recentemente e queremos levar para a feira tecnologias como o BIM, ferramentas de construção 3D e uma mudança cultural, focada no desenvolvimento”, conta.

A primeira edição da feira, que aconteceu no ano passado, teve 173 expositores e mais de R$ 500 milhões em negócios. Segundo Vaz, para este ano, a ES Construção Brasil promete entregar mais sustentabilidade, novidades, tecnologia e crescimento para o setor. E também concretizar uma meta ambiciosa: ter mais de 200 empresas participantes. No momento, 73 contratos já estão em negociação.

Como adiantado pela coluna, a ES Construção Brasil 2025 terá a inovação como foco, com o tema “Inovação e sustentabilidade: construindo o futuro das cidades” e foi lançada nesta quarta-feira (2), durante o evento de posse da nova diretoria do Sinduscon-ES, que reelegeu Douglas Vaz para mais um mandato à frente da entidade.

Apoio ao setor

Douglas Vaz foi reeleito presidente da entidade para os próximos três anos Crédito: Monica Zorzanelli/Divulgação

O vice-governador, Ricardo Ferraço, ressaltou a relevância do setor para a economia do Estado e a importância da realização de uma feira do segmento em solo capixaba, algo que impulsiona os negócios e movimenta o segmento que, atualmente, conta com 70 mil trabalhadores diretos e gera mais de 140 mil empregos indiretos.

“A construção civil tem sido um vetor estratégico para o desenvolvimento, porque é uma atividade muito dinâmica e que gera trabalho e distribuição de renda. Em 2024, alcançamos o menor nível de desemprego da história e a construção civil tem um papel muito relevante nisso, não apenas pelos empregos diretos que gera, mas pelo que movimenta na cadeia de fornecedores”, diz.

Dados do Instituto Jones Santos Neves (IJSN) mostram que, até 2028, a construção civil deve investir cerca de R$ 36,8 bilhões no Espírito Santo. A informação foi comentada pelo governador do Estado, Renato Casagrande, que destacou a parceria com o setor e falou sobre os investimentos públicos que potencializam os investimentos privados da construção.

“Investimos em saneamento, rodovias, infraestrutura urbana. Quando eu retornei ao governo, o Estado investiu R$ 1 bilhão de reais em infraestrutura. No ano passado, nós investimos R$ 4,2 milhões com a mesma equipe de governo. Isso mostra nossa capacidade de mobilização interna do governo e parceria com o setor privado”, afirma.

Expectativas

Evento de posse teve presença de empresários e autoridades Crédito: Monica Zorzanelli/Divulgação

Nesse cenário, o presidente do Sinduscon-ES projeta que, para um crescimento contínuo do setor, é essencial que aconteça a interlocução com outros sindicatos da cadeia construtiva, como a indústria de ferro, cimento, aço e vidro.

“Nesse ramo, um depende do outro. Também temos de dar continuidade aos diálogos com o setor público, colocando nossas dificuldades e entendendo as legislações que precisam ser melhoradas”, afirma.

E, apesar do momento positivo, o presidente do Sinduscon também ressaltou que um dos principais desafios tem sido a dificuldade na obtenção de mão de obra para atuar nos processos produtivos.

“Temos esse desafio enorme pela frente e precisamos começar a nos adequar a isso. A construção civil caminha para tornar seu processo construtivo cada vez mais industrializado, melhorando a qualidade da mão de obra para se adaptar às inovações”, declara.

Outro ponto ressaltado por Vaz é sobre o atual panorama imobiliário, que indica uma demanda crescente por moradia no litoral Norte e Sul do Espírito Santo; “Os empreendedores devem antecipar esse movimento e garantir um crescimento ordenado, que garanta água, saneamento, energia e educação”, complementa.