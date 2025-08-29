Metro Quadrado
Metro Quadrado
Novidades, o que é tendência e bastidores do mercado imobiliário capixaba e do mundo da arquitetura, design e decoração, em conteúdos produzidos pela editora de Imóveis Karine Nobre.

Construtora de SP apresenta empreendimento de luxo para investidores capixabas

Localizado nos Jardins, em São Paulo, o Daslu Residences foi apresentado em evento para convidados, realizado em Vitória

Vitória
Publicado em 29/08/2025 às 18h05
Daslu Residences São Paulo
Daslu Residences São Paulo terá diferenciais de alto luxo. Crédito: Divulgação

O mercado imobiliário do Espírito Santo tem ultrapassado as fronteiras do Estado e atraído, não apenas construtoras de fora para investir em empreendimentos por aqui. A capacidade dos investidores capixabas também tem atraído empresas de outros Estados, a exemplo da Mitre, construtora paulista especializada em projetos de luxo, que fez, nesta quinta-feira, 28, a apresentação de seu mais novo empreendimento nos Jardins, bairro de alto padrão de São Paulo, para investidores capixabas, em Vitória.

O evento foi encabeçado pelo corretor imobiliário Kleverson Passos, que é parceiro da construtora de SP em outros projetos. E este foi um movimento de aproximação, segundo o profissional. “Vitória entra na rota dos grandes lançamentos nacionais, e o investidor capixaba tem acesso em primeira mão a um ativo que une luxo, arquitetura de excelência e rentabilidade”, diz.

Daslu Residences São Paulo
Daslu Residences São Paulo terá unidades de até 306m². Crédito: Divulgação

O empreendimento apresentado foi o Daslu Residences São Paulo, que reúne conceitos de alta gastronomia, hospitalidade, bem-estar e exclusividade embalados pela marca da boutique de luxo que agora empresta o conceito para este lançamento.

“Eles têm se destacado no Brasil com projetos de altíssimo padrão, e quando surgiu a possibilidade de reposicionar a marca Daslu no mercado imobiliário, entendemos que fazia todo sentido criar uma ponte com o Espírito Santo. Nossa missão sempre foi abrir portas para que investidores locais tenham acesso ao que há de mais exclusivo no país”, afirma.

Daslu Residences - Áreas comuns

O Daslu Residences São Paulo tem apartamentos de 114m² com 2 ou 3 suítes e duas vagas de garagem, 157m² com 3 suítes e duas vagas, 27m² com 4 suítes e quatro vagas e coberturas de até 306m² com 3 ou 4 suítes e três vagas. O projeto tem assinatura dos escritórios de arquitetura e paisagismo Anastassiadis Arquitetos, Königsberger Vannucchi e Benedito Abbud.

O prédio vai contar com serviços de restaurante assinado pelo chef duas estrelas Michelin Rafael Cagali; Spa Welness Club, marca de luxo de spas de Renata Abreu; e até simulador de golfe. Há ainda serviços de concierge, assessoria de eventos, alfaiataria, lavanderia, governança e reparos e instalações para os futuros moradores.

Daslu Residences - Apartamentos

“Trazer o Daslu Residences para o Espírito Santo é sobre conectar o nosso mercado local às maiores oportunidades do país. O empreendimento nasce nos Jardins, em São Paulo, mas a Mitre sabe que aqui existe um público exigente, de alta renda, que busca investir em produtos sólidos, exclusivos e com liquidez real”, diz.

IA na arquitetura

O uso da inteligência artificial (IA) na arquitetura será o tema de um workshop que acontece na próxima segunda-feira, 1. O evento será realizado pela Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura do Espírito Santo (Asbea-ES) e está aberto a todos os arquitetos. A aula acontece a partir das 14h, na Faciapes (ed. Global Tower, térreo, Enseada do Suá, Vitória). As inscrições são gratuitas e pode ser feitas por meio do perfil da associação. 

Indicação para compra de lotes dá desconto de R$ 1.000

CBL Lotes
Empresa lança campanha de indicações. Crédito: Divulgação/CBL Lotes

A CBL Lotes lança, a partir da próxima segunda-feira, 1, o Programa CBL Indica: Indique e Ganhe! Válido para quem já têm lote da empresa e que faz parte da base de clientes. A pessoa indica outros nomes e caso seja realizada uma compra, o cliente que indicou ganha R$ 1.000 de desconto na parcela do lote ou prêmio equivalente. Podem ser indicadas quantas pessoas quiser, sendo válido apenas quem ainda não comprou lote na CBL.

“O famoso ‘marketing boca a boca’ sempre funcionou bem. Contratamos uma consultoria especializada chamada Marketing Viral para nos apoiar em construir o melhor programa possível para a CBL. Com as técnicas certas, esperamos dobrar o volume de vendas que temos hoje por indicação”, conta o gerente de marketing e inovação da CBL, Leandro Vicentini.

Conecta Imobi fecha últimos palestrantes principais

O Conecta Imobi 2025, que acontecerá nos dias 3 e 4 de setembro, em São Paulo, divulgou, com exclusividade para a coluna, os dois últimos keynote speakers: Diego Barreto, CEO do iFood e Head do ecossistema da Prosus Group na América Latina, e Marcos Piangers. Diego Barreto compartilhará sua visão estratégica e experiência na liderança de uma das maiores empresas de tecnologia do país, inspirando a inovação. Já Marcos Piangers, reconhecido por seu trabalho em tecnologia, educação e paternidade, abordará o tema “Protagonismo e Felicidade: a mudança que você faz no mundo”. O tema da 12ª edição é “Quem faz o futuro acontecer”.

Aumenta presença de corretoras 60+

corretora de imóveis
Mulheres acima dos 60 anos já são 20% do total de corretoras de imóveis. Crédito: Shutterstock

Uma pesquisa realizada pelo DataZap mostra que cresceu, nos últimos 5 anos, a quantidade de mulheres com mais de 60 anos como corretoras de imóveis. Segundo o levantamento, entre o primeiro semestre de 2019 e o mesmo período de 2025, esse crescimento foi de 4%.

Atualmente, são a segunda maior participação de faixa etária de mulheres no mercado imobiliário, representando 20%. Na frente está o grupo de corretoras com idades de 35 a 44 anos, com 26%. E em terceiro, estão as corretoras com idades de 45 a 49 anos, 18%.

Na divisão por gênero, embora ainda sejam 59% dos corretores imobiliários no país, houve uma queda da quantidade de homens nessa profissão: em 2019, eles eram 68%. Já as mulheres deram um salto de 32% em 2019 para 41% em 2021.

Colunista de Imóveis A Gazeta em evento imobiliário

A colunista de Imóveis A Gazeta e advogada capixaba, Raquel Queiroz Braga foi uma das atrações do Minas Imobi Experience, que aconteceu nesta quinta-feira, 28, em Minas Gerais. “O Minas Imobi Experience foi um marco para o mercado imobiliário mineiro. Abordamos temas relevantes das locações oferecendo insights valiosos à corretores imobiliários, gestores, empresários e demais profissionais do setor”, conta Raquel.

Nova diretoria do Sindicrochas toma posse

Nova diretoria do Sindirochas
Nova diretoria tomou posse durante a Cachoeiro Stone Fair. Crédito: Divulgação

A nova diretoria do Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado do Espírito Santo (Sindirochas) tomou posse na terça-feira, 26, em Cachoeiro de Itapemirim, durante a Cachoeiro Stone Fair 2025. A Gestão 2025-2029 será conduzida pelo empresário Bismark Bachiete. Os conselheiros fiscais e delegados representantes junto à Findes também tomaram posse.

O setor é responsável por gerar quase 18 mil postos de trabalho no Espírito Santo, segundo a Relação Anual de Informações Sociais (Rais), do Ministério do Trabalho e Emprego. O principal objetivo da nova gestão é fortalecer a união do setor, atrair mais empresas para a entidade e ampliar a representatividade do Espírito Santo no mercado global de rochas naturais. Além disso, está nos planos da entidade, o fortalecimento e expansão do Centro Tecnológico do Mármore e Granito (Cetemag), fomentando o desenvolvimento de soluções tecnológicas e a capacitação dos profissionais da indústria.

