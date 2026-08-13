14 processos seletivos no ES têm vagas temporárias e pagam até R$ 26 mil

Pelo menos 14 processos seletivos estão abertos no Espírito Santo, reunindo vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais temporários em diversos órgãos do estado, com salários que podem passar de R$ 26 mil.





A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) lançou edital para a contratação temporária de cuidadores. Os candidatos precisam ter ensino médio completo. A remuneração é de R$ 1.791,54 para carga horária de 30 horas semanais e de R$ 2.388,72 para 40 horas. Os interessados podem se inscrever até 21 de agosto.





A Prefeitura de Marataízes, no Sul do estado, está com inscrições abertas para o processo seletivo público que visa preencher 37 vagas de agente comunitário de saúde, cargo destinado a profissionais com ensino médio. O salário é de R$ 3.242,00, e o prazo de inscrição vai até 27 de agosto.