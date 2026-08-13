14 processos seletivos no ES têm vagas temporárias e pagam até R$ 26 mil

Pelo menos 14 processos seletivos estão abertos no Espírito Santo, reunindo vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais temporários em diversos órgãos do estado, com salários que podem passar de R$ 26 mil.
A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) lançou edital para a contratação temporária de cuidadores. Os candidatos precisam ter ensino médio completo. A remuneração é de R$ 1.791,54 para carga horária de 30 horas semanais e de R$ 2.388,72 para 40 horas. Os interessados podem se inscrever até 21 de agosto.
A Prefeitura de Marataízes, no Sul do estado, está com inscrições abertas para o processo seletivo público que visa preencher 37 vagas de agente comunitário de saúde, cargo destinado a profissionais com ensino médio. O salário é de R$ 3.242,00, e o prazo de inscrição vai até 27 de agosto.
A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), publicou edital para contratar médicos socorristas. A jornada é de 36 horas semanais, em regime de plantão de 12 horas, com remuneração de R$ 13.358,52, além de outros benefícios. O prazo de inscrição vai até as 23h59 do dia 16 de agosto.
Estão abertas até o dia 16 de agosto as inscrições para o processo seletivo simplificado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), que tem como objetivo selecionar profissionais de tecnologia da informação. São 30 vagas, com salário de até R$ 10.798,20.
Já a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abriu processo seletivo simplificado para a contratação de professor visitante estrangeiro, com o objetivo de preencher uma vaga no campus de São Mateus para profissionais com doutorado. O salário passa de R$ 26 mil. Os interessados podem se inscrever de 17 a 21 de agosto.
Leia Mais Sobre Concursos e Seleções