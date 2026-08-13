AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Concursos
  • 14 processos seletivos no ES têm vagas temporárias e pagam até R$ 26 mil
Oportunidades

14 processos seletivos no ES têm vagas temporárias e pagam até R$ 26 mil

Há postos para cuidador, agente comunitário de saúde, médico, profissional de tecnologia da informação, professor, entre outras chances

Publicado em 13 de Agosto de 2026 às 14:29

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

13 ago 2026 às 14:29
Estudo para prova de concurso Komsomolec / Pixabay

Pelo menos 14 processos seletivos estão abertos no Espírito Santo, reunindo vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais temporários em diversos órgãos do estado, com salários que podem passar de R$ 26 mil.


A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) lançou edital para a contratação temporária de cuidadores. Os candidatos precisam ter ensino médio completo. A remuneração é de R$ 1.791,54 para carga horária de 30 horas semanais e de R$ 2.388,72 para 40 horas. Os interessados podem se inscrever até 21 de agosto.


A Prefeitura de Marataízes, no Sul do estado, está com inscrições abertas para o processo seletivo público que visa preencher 37 vagas de agente comunitário de saúde, cargo destinado a profissionais com ensino médio. O salário é de R$ 3.242,00, e o prazo de inscrição vai até 27 de agosto.

A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), publicou edital para contratar médicos socorristas. A jornada é de 36 horas semanais, em regime de plantão de 12 horas, com remuneração de R$ 13.358,52, além de outros benefícios. O prazo de inscrição vai até as 23h59 do dia 16 de agosto.


Estão abertas até o dia 16 de agosto as inscrições para o processo seletivo simplificado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), que tem como objetivo selecionar profissionais de tecnologia da informação. São 30 vagas, com salário de até R$ 10.798,20.


Já a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abriu processo seletivo simplificado para a contratação de professor visitante estrangeiro, com o objetivo de preencher uma vaga no campus de São Mateus para profissionais com doutorado. O salário passa de R$ 26 mil. Os interessados podem se inscrever de 17 a 21 de agosto.

Leia Mais Sobre Concursos e Seleções

Sedu do ES abre seleção para professores de curso técnico com salário de até R$ 7 mil

Transpetro abre concurso público com 281 vagas e salário de até R$ 15 mil

Sedu, Marataízes e Samu: 25 mil vagas em concursos e seleções

10 concursos federais previstos até 2027 com salários de até R$ 30 mil

Idaf vai abrir concurso público com salário de mais de R$ 8 mil

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Concursos Concursos (ES) Concursos Públicos Processo Seletivo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A crise da Apex Partners e os limites da responsabilidade penal
Incêndio em lanchonete no Terminal de Laranjeiras, na Serra
Fritadeira de lanchonete pega fogo no Terminal de Laranjeiras, na Serra
Imagem Edicase Brasil
ES terá 1º Hospital Veterinário Estadual, com atendimento gratuito e emergência 24h

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados