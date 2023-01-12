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Direitos humanos

Lula sanciona lei que equipara injúria racial ao crime de racismo

Nova legislação se alinha ao entendimento do STF; punição para a injúria passa a ser prisão de 2 a 5 anos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 jan 2023 às 21:42

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 21:42

BRASÍLIA - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou nesta quarta-feira (11) projeto de lei que tipifica injúria racial como crime de racismo. A sanção ocorreu durante cerimônia de posse da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, e dos Indígenas, Sônia Guajajara. O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados em dezembro do ano passado.
Lula e Alckmin durante a posse da ministras da Igualdade Racial, Anielle Franco
Lula e Alckmin durante a posse da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
Agora, a injúria racial pode ser punida com reclusão de 2 a 5 anos. Antes, a pena era de 1 a 3 anos. A pena será dobrada se o crime for cometido por duas ou mais pessoas. Também haverá aumento da pena se o crime de injúria racial for praticado em eventos esportivos ou culturais e para finalidade humorística.
A nova legislação se alinha ao entendimento do Supremo Tribunal Federal que, em outubro do ano passado, equiparou a injúria racial ao racismo e, por isso, tornou a injúria, assim como o racismo, um crime inafiançável e imprescritível.
A injúria racial é a ofensa a alguém, um indivíduo, em razão da raça, cor, etnia ou origem. E o racismo é quando uma discriminação atinge toda uma coletividade ao, por exemplo, impedir que uma pessoa negra assuma uma função, emprego ou entre em um estabelecimento por causa da cor da pele.

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