Advogada, coordenadora de Projetos CADH, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais (FDV) e especialista em Direitos Humanos e Segurança Pública
Médica morta no Rio: a violência policial no Brasil e a cultura do 'abate permitido'
O assassinato de Andrea Marins Dias não é um caso isolado, mas sintoma de um modelo de segurança pública marcado por racismo estrutural, despreparo policial e ausência de protocolos de abordagem humanizados
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