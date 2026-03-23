Verônica Bezerra
Verônica Bezerra
Advogada, coordenadora de Projetos CADH, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais (FDV) e especialista em Direitos Humanos e Segurança Pública

Médica morta no Rio: a violência policial no Brasil e a cultura do 'abate permitido'

O assassinato de Andrea Marins Dias não é um caso isolado, mas sintoma de um modelo de segurança pública marcado por racismo estrutural, despreparo policial e ausência de protocolos de abordagem humanizados

Publicado em 23/03/2026 às 04h00


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