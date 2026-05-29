Nova estação do aquaviário na Ilha das Caieiras será entregue no 1º semestre em 2027

Um motorista de 42 anos foi preso por dirigir embriagado e se envolver em um acidente na ES 257, zona rural de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (29). De acordo com a Polícia Militar, o homem dirigia um Fiat Doblò quando colidiu na traseira de um caminhão carregado com eucalipto.





Segundo a PM, o caminhoneiro estava saindo de uma estrada de chão para entrar na rodovia no momento em que a colisão aconteceu.





No carro estavam o motorista e uma passageira, que ficaram feridos e foram levados para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O caminhoneiro não se machucou. Os dois motoristas realizaram o teste do bafômetro. O condutor do Doblò apresentou resultado positivo e ficou sob escolta policial.





De acordo com a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e por conduzir veículo sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa, com alteração da capacidade psicomotora. Assim que receber alta médica, ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz.