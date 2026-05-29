Nova estação do aquaviário na Ilha das Caieiras será entregue no 1º semestre em 2027

Durante o evento que marcou o início da operação da Estação Élcio Álvares, do Sistema Aquaviário, na Rodoviária de Vitória, na manhã desta sexta-feira (29), o governo do Espírito Santo anunciou que a próxima estação do sistema, na Ilha das Caieiras, será entregue no primeiro semestre de 2027.
A informação foi divulgada pelo governador Ricardo Ferraço à repórter Viviane Lopes, da TV Gazeta.
Em março, o governo divulgou a liberação das obras da nova estação. De acordo com a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), as intervenções começarão após a obtenção das licenças junto ao Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema) e à Prefeitura de Vitória. “O prazo para execução das obras é de 180 dias, a partir da liberação das licenças”, finalizou.