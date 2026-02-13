Almoço saudável: 5 receitas leves e refrescantes com peixe 

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 13:49
Nos dias mais quentes, optar por preparações equilibradas e cheias de frescor faz toda a diferença no bem-estar. Pratos à base de peixe são alternativas nutritivas, de fácil digestão e ricas em proteínas de qualidade, além de serem versáteis e combinarem com diferentes acompanhamentos. Com técnicas simples e temperos suaves, é possível criar refeições saborosas que proporcionam saciedade na medida certa, sem pesar.
A seguir, confira 5 receitas leves e refrescantes com peixe para o almoço!
Em uma tigela, coloque a pescada-branca e adicione o suco de limão e o sal. Misture delicadamente e leve à geladeira por 15 a 20 minutos, até o peixe começar a ficar esbranquiçado. Acrescente a manga, o tomate-cereja, o pepino, a cebola-roxa e a pimenta dedo-de-moça. Regue com o azeite e misture com cuidado para não desmanchar o peixe. Finalize com o coentro e ajuste o sal, se necessário. Sirva em seguida.
Peixe
Molho
Montagem
Peixe
Em uma tigela, tempere as tiras de tilápia com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira com o azeite em fogo médio e grelhe o peixe até ficar dourado e cozido por dentro. Reserve.
Molho e montagem
Em uma tigela, misture o iogurte natural, a hortelã, o suco de limão, o azeite e o sal até formar um molho homogêneo. Reserve. Aqueça levemente o pão sírio integral para facilitar a montagem. Sobre cada pão sírio integral, distribua a alface, o tomate e o peixe grelhado. Finalize com o molho de iogurte e hortelã, enrole o wrap e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque o arroz integral, a água e o sal. Cozinhe, em fogo baixo e com a panela semitampada, até a água secar e o arroz integral ficar macio. Reserve. Em uma tigela, tempere os filés de salmão com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira com o azeite em fogo médio e grelhe os filés de salmão até ficarem dourados por fora e cozidos por dentro. Reserve. Em uma tigela, distribua o arroz integral como base. Disponha o salmão grelhado em pedaços sobre o arroz integral e acrescente o pepino, a cenoura, o tomate-cereja e o gergelim. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até o macarrão ficar al dente . Escorra e deixe esfriar. Em uma tigela grande, coloque o macarrão parafuso, o atum, o brócolis, o milho-verde e o tomate-cereja. Adicione o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Misture delicadamente até incorporar todos os ingredientes. Leve à geladeira por 20 minutos e sirva em seguida.
Em uma tigela, tempere os filés de tilápia com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira com o azeite em fogo médio e grelhe os filés até ficarem dourados e cozidos por dentro. Reserve. Em uma tigela, misture o repolho roxo, a maçã e a cenoura. Adicione o suco de limão e o azeite, misturando bem para envolver todos os ingredientes. Sirva a tilápia grelhada acompanhada da salada.
