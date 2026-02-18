Cultura

7 orações poderosas para a Quaresma: fortaleça sua fé e espiritualidade

Descubra preces que promovem proteção e paz durante esse período de reflexão

A Quaresma é um período de reflexão e penitência Crédito: Imagem: Sumandaq | Shutterstock

A Quaresma é um período de 40 dias que começa na Quarta-feira de Cinzas e vai até a Quinta-feira Santa. Esse tempo convida os fiéis à conversão, à oração e à prática da caridade, servindo como preparação para a Páscoa. Durante esses dias, busca-se uma aproximação maior de Deus por meio da reflexão sobre a Paixão de Cristo. As orações têm papel fundamental nesse caminho espiritual, fortalecendo a fé e renovando o compromisso com o Evangelho.

Confira a seguir 7 orações especiais para viver a Quaresma com mais fé e espiritualidade!

1. Oração para o início da Quaresma

Deus, Criador da minha vida, renova-me: traz-me para uma nova vida em Ti. Toca-me e faz-me sentir integro novamente. Ajuda-me a ver o Teu amor na Paixão, morte e Ressurreição de Vosso Filho. Ajuda-me a observar a Quaresma de uma forma que me permita celebrar esse mesmo amor. Ajuda-me a preparar para viver estas semanas da Quaresma, à medida que eu sinto uma profunda tristeza pelos meus pecados e Teu amor eterno por mim.

Pai Santo, que Jesus mande sobre mim o Espírito Santo, conduzindo-me neste tempo favorável a uma sincera conversão. Preciso, Senhor, viver a graça do meu batismo, morrendo para o que não é Teu e vivendo conforme a Tua vontade. Que a Tua palavra me conduza durante todos os dias deste retiro quaresmal. Com o jejum, a oração e a caridade operosa, unida à penitência, espero a vida nova na Páscoa! Amém!

2. Oração para viver bem o tempo quaresmal

Senhor Jesus, Rei da Misericórdia, neste tempo quaresmal, coloco-me aos pés de Tua Sagrada Cruz e, humildemente, peço-Vos a graça de viver intensamente estes 40 dias de conversão. Concedei-me a perseverança na vida de oração para que, estando unido ao Teu amor, minha vida seja reflexo de Tua bondade. Que minhas orações não sejam somente palavras, mas se traduzam em gestos concretos de misericórdia. Amém!

3. Oração de Quaresma de Santo Efrém, o Sírio

Senhor e Mestre de minha vida, afasta de mim o espírito de preguiça, de abatimento, de domínio, de loquacidade, e concede a mim, Teu servo, um espírito de integridade, de humildade, de paciência e de amor. Sim, Senhor e Rei, concede ver meus pecados e não julgar meus irmãos porque és bendito pelos séculos dos séculos. Amém!

Ore e entregue a Deus seu tempo quaresmal Crédito: Imagem: Josep Suria | Shutterstock

4. Oração de entrega ao Senhor

Ajudai-me a viver o jejum como oportunidade de unir-me a tantos irmãos e irmãs que não tem o necessário para sua subsistência. Que meu jejum seja uma oportunidade de estar mais disponível para acolher tua presença salvadora em minha alma.

Fortalecei-me na prática da esmola. Que minhas mãos sejam as Tuas mãos a ajudar os que mais precisam. Iluminai meu coração para reconhecer Tua face sofredora naqueles que vivem à margem da sociedade. Que meus olhos não se desviem daqueles que eu encontrar à beira do caminho, mas os acolha como a Ti mesmo.

Por Tuas Santas Chagas, ajudai-me a atravessar os desertos espirituais, e que Tua palavra seja para mim uma bússola a indicar o caminho da vida eterna. Lavai-me, Senhor, com Tua misericórdia! Renovai-me em Teu amor! Que vivendo este tempo quaresmal e unindo-me a Sua dolorosa Paixão, eu nunca me perca do caminho da conversão. Amém!

5. Oração para iniciar o jejum da Quaresma

Senhor, que meu pequeno sacrifício abra um espaço em meu coração para que Você o preencha. Ao iniciar a jornada da Quaresma, dê-me forças para ser consistente em meu jejum ao abrir mão de (diga o que você está abrindo mão na Quaresma). Que eu possa pensar em Jesus, o maior sacrifício, para me fortalecer nos próximos dias. Em Seu nome, eu oro. Amém!

Abre-me as portas da penitência, Senhor, Fonte de vida, pois desde a aurora, meu espírito que leva o templo de meu corpo todo manchado de pecado está voltado para Teu Templo santo! EmTua infinita bondade, purifica-me por Tua doce misericórdia. Aplana-me o caminho da salvação, ó Mãe de Deus! Pois sujei minha alma com pecados infames dissipando minha vida na negligência. Por Tua intercessão, salva-me de toda impureza! Quando medito, miserável, sobre a multidão de minhas más ações, sinto-me aterrorizado ao pensar no temível dia do Julgamento. Porém, confiando em Tua bondade misericordiosa, clamo a Ti, como Davi: Tem piedade de mim, ó Deus, segundo Tua imensa misericórdia!