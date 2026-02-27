Editorias do Site
Leo Santana fará show gratuito no Espírito Santo; saiba mais

Evento gratuito marca as comemorações de aniversário de São Gabriel da Palha, com expectativa de grande público

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 15:40

Leo Santana fará show gratuito no ES
Leo Santana fará show gratuito no ES Crédito: Globo/Paulo Belote

O cantor Leo Santana está confirmado como a primeira atração da Festa da Cidade 2026, em São Gabriel da Palha. O show gratuito acontece no dia 15 de maio, dentro da programação que celebra os 63 anos do município.

A Festa da Cidade está marcada para os dias 14 a 17 de maio, na área da Cooabriel. Além de movimentar o calendário cultural da região, a programação costuma impulsionar o comércio local e atrair turistas de diversas partes do Espírito Santo.

Conhecido por hits que dominam o verão e por apresentações de alta energia, o artista baiano volta ao Noroeste capixaba após uma passagem marcante em 2024, quando reuniu milhares de pessoas em um dos maiores públicos já registrados na cidade. A expectativa agora é repetir o sucesso com estrutura ainda maior para receber moradores e visitantes.

Leo Santana fará show gratuito no ES
Leo Santana fará show gratuito no ES Crédito: Globo/ Beatriz Damy

Outras atrações que irão compor os quatro dias de festa ainda serão anunciadas. Enquanto isso, a confirmação de Leo Santana já coloca São Gabriel da Palha no radar dos fãs que não perdem a chance de curtir um show gratuito do GG.

Programe-se

  • Festa da Cidade 2026 – 63 anos de São Gabriel da Palha
  • Data: 14 a 17 de maio de 2026
  • Show de Leo Santana: 15 de maio (sexta-feira)
  • Local: Área da Cooabriel – São Gabriel da Palha (ES)
  • Entrada: Gratuita

