Curiosidade

Navio de Guerra da Marinha será aberto para visitação neste domingo (1), em Vitória

Entrada é gratuita e visitação acontecerá por ordem de chegada

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 14:03

Navio-Patrulha Oceânico, da Marinha do Brasil, estará atracado no Porto de Vitória Crédito: Divulgação

O Navio-Patrulha Oceânico, da Marinha do Brasil, estará aberto para visitação no próximo domingo (1°), das 14h às 17h. A entrada é gratuita, sem a necessidade de retirada de ingressos. O acesso dos visitantes acontece pelos portões da Vports, em frente ao Palácio Anchieta, no Centro de Vitória.

A embarcação realiza patrulha e inspeção naval, operações de socorro e salvamento, dá apoio logístico a outras instalações, ajuda no combate ao tráfico de drogas, contrabando, pesca ilegal, pirataria, entre outras ações. Por questões de segurança, os visitantes devem estar com sapato fechado e sem salto.

Serviço

Visitação ao Navio-Patrulha Oceânico

Local: Porto de Vitória - Vports, em frente ao Palácio Anchieta

Visitação: 1° de março. das 14h às 17h

Entrada: gratuita, por ordem de chegada

