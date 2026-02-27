Navio de Guerra da Marinha será aberto para visitação neste domingo (1), em Vitória

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 14:03
O Navio-Patrulha Oceânico, da Marinha do Brasil, estará aberto para visitação no próximo domingo (1°), das 14h às 17h. A entrada é gratuita, sem a necessidade de retirada de ingressos. O acesso dos visitantes acontece pelos portões da Vports, em frente ao Palácio Anchieta, no Centro de Vitória.
A embarcação realiza patrulha e inspeção naval, operações de socorro e salvamento, dá apoio logístico a outras instalações, ajuda no combate ao tráfico de drogas, contrabando, pesca ilegal, pirataria, entre outras ações. Por questões de segurança, os visitantes devem estar com sapato fechado e sem salto.
Visitação ao Navio-Patrulha Oceânico
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta