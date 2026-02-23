Hype culinário: repolho é tendência na gastronomia para 2026

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 09:00
Uma recente análise das tendências globais publicada no Pinterest Predicts 2026 revelou que o repolho está entre os ingredientes com maior crescimento em buscas por receitas nas plataformas digitais, com páginas e pesquisas sobre preparos com a hortaliça aumentando mais de 110% nos últimos meses. É o “repolho hype” consolidado nas conversas culinárias deste ano.
O repolho tem conquistado espaço por unir nutrição e versatilidade. O vegetal é baixo em calorias e rico em nutrientes, como as vitaminas C e K, além de fibras e minerais essenciais que apoiam funções do corpo como imunidade, integridade óssea e equilíbrio cardiovascular.
Por ser rico em fibras, ele colabora com o trânsito intestinal e pode auxiliar na prevenção da constipação, além de aumentar a sensação de saciedade, o que é útil para quem está tentando controlar o peso.
Esses benefícios ressoam com o público atual, que busca alimentos saborosos e que combinem com um estilo de vida equilibrado e conectado às escolhas conscientes.
A seguir, a chef e consultora pedagógica do Instituto Gourmet Claudia Genaro, ensina a preparar uma receita com repolho bastante simples, deliciosa e fácil de incorporar no dia a dia. Confira:
Ingredientes:
Modo de preparo:
Com informações da assessoria de imprensa do Instituto Gourmet.
