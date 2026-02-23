Hortaliça

Hype culinário: repolho é tendência na gastronomia para 2026

Análise do Pinterest Predicts para este ano revelou que o ingrediente cresceu em buscas por receitas nas plataformas digitais

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 09:00

Versátil na cozinha, o repolho é baixo em calorias e rico em nutrientes Crédito: Acervo/Instituto Gourmet

Uma recente análise das tendências globais publicada no Pinterest Predicts 2026 revelou que o repolho está entre os ingredientes com maior crescimento em buscas por receitas nas plataformas digitais, com páginas e pesquisas sobre preparos com a hortaliça aumentando mais de 110% nos últimos meses. É o “repolho hype” consolidado nas conversas culinárias deste ano.

O repolho tem conquistado espaço por unir nutrição e versatilidade. O vegetal é baixo em calorias e rico em nutrientes, como as vitaminas C e K, além de fibras e minerais essenciais que apoiam funções do corpo como imunidade, integridade óssea e equilíbrio cardiovascular.

Por ser rico em fibras, ele colabora com o trânsito intestinal e pode auxiliar na prevenção da constipação, além de aumentar a sensação de saciedade, o que é útil para quem está tentando controlar o peso.

Esses benefícios ressoam com o público atual, que busca alimentos saborosos e que combinem com um estilo de vida equilibrado e conectado às escolhas conscientes.

A seguir, a chef e consultora pedagógica do Instituto Gourmet Claudia Genaro, ensina a preparar uma receita com repolho bastante simples, deliciosa e fácil de incorporar no dia a dia. Confira:

Repolho salteado com limão e ervas

Ingredientes:

1 cabeça média de repolho (verde ou roxo) fatiada finamente

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho picados

Raspas de 1 limão siciliano

Suco de meio limão

Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

Folhas de salsinha e cebolinha picadas

Modo de preparo:

Aqueça o azeite em uma frigideira larga em fogo médio. Adicione o alho e refogue até começar a soltar aroma.

Junte o repolho fatiado e misture para que todas as folhas entrem em contato com o azeite.

Cozinhe por cerca de 6 a 8 minutos, até que o vegetal esteja macio, ainda com textura e começando a dourar nas bordas.

Tempere com sal, pimenta, raspas e suco de limão. Finalize com a salsinha e a cebolinha frescas antes de servir.



Com informações da assessoria de imprensa do Instituto Gourmet.

