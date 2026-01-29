7 ideias de jantar com couve-flor para sair da rotina

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 19:49
A couve-flor é a hortaliça ideal para inovar nas refeições. Além disso, parte do grupo de alimentos brancos, ricos em minerais, como cálcio e fósforo, ela é uma das principais indicações para quem deseja aumentar o consumo de vegetais nutritivos, especialmente porque fortalece o sistema imunológico, auxilia na perda de peso e mantém ossos e dentes fortes.
Pensando nisso, separamos 7 receitas irresistíveis com couve-flor para você fazer em casa e aumentar a quantidade de nutrientes do seu prato. Confira!
Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Adicione os floretes de couve-flor e cozinhe até ficarem macios. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Unte uma forma com margarina e disponha os floretes de couve-flor. Acrescente o requeijão, espalhe e reserve.
Em um recipiente, coloque os ovos e, com a ajuda de um garfo, bata bem. Após, despeje a mistura sobre os floretes, cubra com queijo muçarela, polvilhe com queijo parmesão e leve ao forno preaquecido em temperatura média para gratinar. Desligue o forno e sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque a couve-flor e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o purê reservado e o sal, misture e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Em água corrente, lave os floretes de couve-flor. Disponha em um processador e triture até obter uma textura parecida com arroz. Reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho até dourar. Acrescente a cenoura, a abobrinha e o pimentão e refogue até ficarem macios. Junte a couve-flor e tempere com sal e pimenta-do-reino. Refogue por mais 5 minutos, mexendo sempre, até que a couve-flor fique macia, mas ainda al dente . Desligue o fogo e finalize com a cebolinha. Sirva em seguida.
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo baixo e refogue o alho e o alho-poró até ficarem macios e levemente dourados. Acrescente a batata e a couve-flor e misture. Cubra com o caldo de legumes, aumente o fogo para médio e cozinhe até que os legumes fiquem bem macios.
Desligue o fogo e aguarde amornar. Transfira para um liquidificador e bata até obter um creme liso e homogêneo. Volte à panela e leve ao fogo médio para aquecer. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a couve-flor e cozinhe até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e espere esfriar. Pique a couve-flor e reserve. Em outra panela, coloque o leite, a farinha de trigo, o sal e a margarina e misture bem. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até o molho engrossar. Desligue o fogo e reserve.
Em um recipiente, coloque a couve-flor, as gemas, o queijo parmesão e o molho branco e misture. Em outro recipiente, bata as claras em neve e junte delicadamente à mistura com a couve-flor. Reserve. Unte uma forma com margarina e enfarinhe com farinha de trigo, despeje o suflê e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 35 minutos. Desligue o forno e sirva em seguida.
Em um prato, misture a farinha de rosca, o alho, a páprica doce, o sal e a pimenta-do-reino. Passe os floretes nos ovos batidos e depois na mistura de farinha de rosca, cobrindo bem. Coloque em uma assadeira e regue com um fio de azeite de oliva. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 30 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.
Massa
Recheio
Em um recipiente, coloque os floretes de couve-flor, os ovos, a farinha de aveia e o sal. Misture até obter uma massa homogênea e reserve. Unte uma frigideira com azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje pequenas porções da massa na panela, espalhe e doure dos dois lados. Desligue o fogo e reserve.
Em outra panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango desfiado e o molho de tomate e cozinhe até ficar incorporado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, recheie as panquecas e enrole. Sirva em seguida.
