Cozinha vegetal

Brócolis, couve-flor e repolho: 5 receitas saudáveis e criativas para o almoço

Aprenda a preparar refeições deliciosas com esses vegetais e leve mais saúde à mesa

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 13:49

Omelete de brócolis Crédito: rom_olik | Shutterstock

Versáteis, acessíveis e protagonistas em muitas cozinhas, brócolis, couve-flor e repolho conquistam pelo preparo rápido e pela capacidade de transformar qualquer refeição em um prato equilibrado. Com textura, sabor e aroma marcantes, esses vegetais se adaptam a diferentes estilos alimentares, permitindo combinações criativas sem perder identidade.

No almoço, essas hortaliças podem ir além dos acompanhamentos tradicionais e assumir papéis centrais no prato. Técnicas simples, temperos bem escolhidos e texturas transformam ingredientes cotidianos em propostas criativas, nutritivas e visualmente atrativas. Confira receitas saudáveis e criativas para o almoço!

1. Omelete de brócolis

Ingredientes:

4 ovos

2 colheres de sopa de azeite de oliva

120 g de brócolis em floretes pequenos

Água para cozinhar

80 g de ervilha

70 g de pimentão vermelho em tiras finas

40 g de cebola picada

1 dente de alho picado

1 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de leite

Modo de preparo:

Lave o brócolis, separe em floretes pequenos e, em uma panela, cozinhe em água fervente por 2 minutos. Escorra bem e reserve. Em uma tigela, quebre os ovos, adicione o leite, o sal e a pimenta-do-reino. Bata com um garfo ou fouet até obter uma mistura homogênea. Reserve.

Aqueça uma frigideira média em fogo médio. Adicione o azeite e refogue a cebola por cerca de 2 minutos, até ficar levemente transparente. Acrescente o alho e mexa por 30 segundos. Junte o brócolis, a ervilha e o pimentão vermelho. Refogue por aproximadamente 3 minutos em fogo médio, mexendo delicadamente, até os legumes ficarem macios, porém ainda firmes.

Espalhe os legumes de maneira uniforme na frigideira e despeje a mistura de ovos por cima. Abaixe o fogo para médio-baixo, tampe a frigideira e cozinhe por cerca de 8 minutos, até a base ficar firme e o centro levemente úmido. Desligue o fogo e deixe a omelete descansar tampada por 1 minuto antes de servir. Sirva quente.

Arroz de couve-flor com ovos, cenoura e milho Crédito: Kritchai7752 | Shutterstock

2. Arroz de couve-flor com ovos, cenoura e milho

Ingredientes

400 g de couve-flor crua

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 ovos

80 g de cenoura em cubos pequenos

80 g de milho-verde cozido

60 g de ervilha

1 dente de alho picado

1 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de cheiro-verde picado

Modo de preparo:

Lave bem a couve-flor, seque e rale no ralador grosso ou processe rapidamente até obter grãos menores, como os de arroz. Reserve. Aqueça uma frigideira grande ou panela larga em fogo médio e adicione uma colher de sopa de azeite. Coloque os ovos, mexa com espátula e prepare ovos mexidos até ficarem cozidos e macios. Retire da panela e reserve. Na mesma frigideira, acrescente o restante do azeite e refogue o alho por cerca de 30 segundos, sem deixar dourar.

Junte a cenoura e cozinhe por aproximadamente 3 minutos, mexendo sempre, até começar a amolecer. Adicione o milho-verde e a ervilha, misture bem e refogue por mais 2 minutos em fogo médio. Acrescente a couve-flor ralada, o sal e a pimenta-do-reino, mexendo constantemente por cerca de 5 minutos, até que a couve-flor fique macia, porém sem excesso de umidade. Volte os ovos mexidos para a panela, misture delicadamente e ajuste o tempero se necessário. Finalize com o cheiro-verde, desligue o fogo e sirva em seguida.

3. Bowl de brócolis, couve-flor e repolho com grão-de-bico crocante

Ingredientes:

1 xícara de chá de brócolis em floretes pequenos

1 xícara de chá de couve-flor em floretes pequenos

1 xícara de chá de repolho fatiado fino

Água para cozinhar

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de cúrcuma

1/2 colher de chá de páprica doce

1/2 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo:

Preaqueça o forno a 200 graus. Depois, em uma forma, misture o grão-de-bico com metade do azeite, cúrcuma, páprica, sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno por 25 minutos, mexendo na metade do tempo, até ficar dourado.

Em seguida, cozinhe o brócolis e a couve-flor no vapor por cerca de 4 minutos, mantendo textura firme. Em uma frigideira grande, aqueça o restante do azeite, salteie rapidamente o repolho e a couve-flor por 2 minutos e desligue o fogo. Monte o bowl com os vegetais, finalize com o grão-de-bico crocante e regue com o suco de limão.

Charutos de repolho recheados com cogumelos Crédito: Tatiana Volgutova | Shutterstock

4. Charutos de repolho recheados com cogumelos

Ingredientes:

8 folhas de repolho

300 g de cogumelo picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de manteiga

1 cebola picada

Água para o repolho

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de arroz cozido

1/4 de xícara de chá de cheiro-verde picado

1 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto

1/2 colher de chá de páprica doce

1/2 xícara de chá de caldo de legumes

Modo de preparo:

Separe as folhas de repolho e lave bem. Leve uma panela grande com água ao fogo alto. Quando ferver, mergulhe as folhas até ficarem macias e flexíveis. Retire, escorra bem e reserve.

Aqueça uma frigideira grande em fogo médio. Adicione o azeite e a manteiga. Acrescente a cebola e refogue até ficar macia. Junte o alho e refogue por mais 30 segundos. Adicione os cogumelos e refogue até que toda a umidade evapore e os cogumelos fiquem levemente dourados. Tempere com o sal, a pimenta-do-reino e a páprica doce. Desligue o fogo, acrescente o arroz cozido e o cheiro-verde e misture bem.

Abra uma folha de repolho sobre a bancada, coloque uma porção do recheio no centro e enrole como um charuto, dobrando as laterais. Repita com todas as folhas. Depois, aqueça uma frigideira larga em fogo médio e unte levemente com azeite. Disponha os charutos com a emenda voltada para baixo e doure por 3 minutos de cada lado, até formar uma leve casquinha dourada.

Após dourar, adicione o caldo de legumes, tampe e cozinhe em fogo baixo por cerca de 10 minutos, apenas para finalizar o cozimento e manter a suculência, sem cobrir os charutos com líquido. Sirva quente, com os charutos dourados por cima e macios por dentro.

5. Repolho refogado com lentilhas

Ingredientes:

2 xícaras de chá de repolho branco fatiado

1/2 xícara de chá de lentilha cozida e escorrida

1 tomate maduro cortado em cubos pequenos

1 colher de sopa de azeite de oliva extravirgem

1 dente de alho picado fino

1/2 colher de chá de cominho em pó

1/4 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de água quente

Modo de preparo:

Utilize uma frigideira média ou panela larga de fundo grosso e leve ao fogo médio. Adicione o azeite de oliva e aguarde aquecer levemente. Acrescente o alho picado e refogue por cerca de 30 segundos, mexendo constantemente, apenas até liberar aroma e começar a dourar levemente. Junte o repolho fatiado, misture bem para envolver no azeite e cozinhe por aproximadamente 4 minutos, mexendo ocasionalmente, até que comece a murchar e fique macio, porém ainda levemente crocante.

Adicione a lentilha cozida, o tomate picado, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino. Misture cuidadosamente para não desmanchar os grãos. Acrescente as duas colheres de sopa de água quente, abaixe o fogo para médio-baixo e cozinhe por mais 3 minutos. Ajuste o sal, desligue o fogo e sirva em seguida.