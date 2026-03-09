Para que serve o chá de boldo? 3 receitas para incluir no dia a dia

Publicado em 9 de março de 2026 às 15:52
O boldo é uma das plantas mais tradicionais quando o assunto é bem-estar digestivo. Muito presente na cultura popular, o chá preparado com suas folhas costuma ser lembrado após refeições mais pesadas, por ser associado ao alívio de gases, azia e inchaço abdominal.
O boldo-do-chile, por exemplo, é amplamente conhecido por estimular o sistema digestivo. Conforme o Anexo I da RDC Anvisa N° 10, de 9 de março de 2010, da resolução que dispõe sobre a notificação de drogas vegetais junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e dá outras providências, a infusão da planta pode ser usada para ajudar no tratamento de distúrbios da digestão.
Isso porque ele ajuda a aumentar a produção de bile pelo fígado, uma substância essencial para a digestão de gorduras. Por isso, é comum utilizar o chá para aliviar a sensação de peso no estômago após refeições pesadas ou excessos alimentares.
Engana-se quem pensa que a infusão serve apenas para a digestão. O consumo do chá de boldo também pode trazer outros benefícios:
Há anos, as propriedades do boldo têm sido aproveitadas na medicina tradicional para ajudar a tratar diversos problemas de saúde, especialmente relacionados ao sistema digestivo e hepático. Inclusive, no Brasil, a planta está listada no Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (2ª edição) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Abaixo, confira como preparar receitas de chá de boldo e aproveite os seus benefícios!
Em uma chaleira, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e adicione as folhas de boldo. Tampe a chaleira e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.
Em uma chaleira, ferva a água em fogo médio. Desligue o fogo e adicione as folhas de boldo e de hortelã. Tampe a chaleira e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e adoce com mel. Sirva em seguida.
Modo de preparo
Em uma chaleira, ferva a água em fogo médio. Adicione o gengibre e ferva por 4 minutos. Desligue o fogo, adicione as folhas de boldo e o suco de limão. Tampe a chaleira e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.
O consumo do chá de boldo deve ser feito com moderação, pois o uso excessivo pode causar irritação no estômago, náuseas ou outros desconfortos. Além disso, a bebida não é indicada para gestantes, lactantes, crianças pequenas, pessoas em uso de anticoagulantes e com problemas no fígado ou na vesícula. O ideal é utilizar o chá de forma ocasional e, em caso de dúvidas ou condições de saúde específicas, buscar a orientação de um profissional.
