Aprenda a fazer focaccia, receita de pão com origem italiana

Ingredientes:
- 400g de trigo
- 350g de água
- 5g de fermento em pó biológico
- 30 ml de azeite
- 8g de sal
- 1 colher (sopa) de alecrim.
Modo de preparo:
Em uma tigela grande, junte o fermento com a água e o trigo e misture bem. Em seguida, acrescente o azeite e o sal. Misture até incorporar todos os ingredientes e deixe descansar por 15 minutos. Com uma espátula de silicone, vá dobrando a massa, passando pelo fundo do tigela e trazendo para cima. Deixe descansar por 15 minutos. Repita o processo quatro vezes.
Acenda o forno na temperatura máxima. Unte com azeite uma forma antiaderente, de 20 cm de diâmetro por 5 cm de altura, e despeje a massa. Unte os dedos e faça furinhos com eles por cima da massa. Regue com azeite e alecrim. Finalize com uma pitada de sal. Deixe descansar por 15 minutos e asse por 20 minutos a 240°C até dourar. Recheie com tomatinhos ou pedaços de sardinha ou atum. Sirva quente.
Tempo:
2 horas
Complexidade:
Fácil