Aprenda a fazer focaccia, receita de pão com origem italiana

Em uma tigela grande, junte o fermento com a água e o trigo e misture bem. Em seguida, acrescente o azeite e o sal. Misture até incorporar todos os ingredientes e deixe descansar por 15 minutos. Com uma espátula de silicone, vá dobrando a massa, passando pelo fundo do tigela e trazendo para cima. Deixe descansar por 15 minutos. Repita o processo quatro vezes.