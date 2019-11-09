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Dica para o lanche

Aprenda a fazer focaccia, receita de pão com origem italiana

A chef Ariela Brasil, de Linhares, sugere rechear com tomate, sardinha ou atum e servir quente.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2019 às 07:00

Publicado em 09 de Novembro de 2019 às 07:00

Focaccia é finalizada com azeite e folhas de alecrim. Crédito: Ariela Brasil/Divulgação

Ingredientes:

  • 400g de trigo
  • 350g de água 
  • 5g de fermento em pó biológico
  • 30 ml de azeite 
  • 8g de sal 
  • 1 colher (sopa) de alecrim.

Modo de preparo:

Em uma tigela grande, junte o fermento com a água e o trigo e misture bem. Em seguida, acrescente o azeite e o sal. Misture até incorporar todos os ingredientes e deixe descansar por 15 minutos. Com uma espátula de silicone, vá dobrando a massa, passando pelo fundo do tigela e trazendo para cima. Deixe descansar por 15 minutos. Repita o processo quatro vezes.
Acenda o forno na temperatura máxima. Unte com azeite uma forma antiaderente, de 20 cm de diâmetro por 5 cm de altura, e despeje a massa. Unte os dedos e faça furinhos com eles por cima da massa. Regue com azeite e alecrim. Finalize com uma pitada de sal. Deixe descansar por 15 minutos e asse por 20 minutos a 240°C até dourar. Recheie com tomatinhos ou pedaços de sardinha ou atum. Sirva quente.

Tempo:

2 horas

Complexidade:

Fácil

Receita da chef Ariela Brasil, do restaurante Marilda Brasil e da cafeteria Manjar Ateliê, em Linhares.

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