Maratona do Sol agita Vila Velha neste domingo (5)

Tendo Vila Velha como palco, a terceira edição da Claro Maratona do Sol está marcada para o dia 5 de julho e chega com uma novidade: o lançamento da Corrida do Sol – 5km. Conhecida pelo conceito solar, a prova convida atletas profissionais e amadores a correrem ao longo da orla de Vila Velha, em percursos que combinam esporte, superação e paisagens naturais. Todas as distâncias têm chegada no Parque da Prainha. As inscrições já estão abertas pelo Ticket Sports.





Além da nova prova de 5km, o evento mantém os percursos com largadas em diferentes pontos do litoral canela verde, sempre acompanhando o nascer do sol. A largada dos 5Km será da Praia da Costa, 10K, os 10Km da Praia de Itaparica, os 21Km da Praia dos Recifes e os 42Km da Ponta da Fruta. Todos com chegada no Parque da Prainha.





“A Claro Maratona do Sol é sobre viver o percurso. Correr com o sol nascendo, à beira-mar, transforma a prova em algo especial. A inclusão dos 5km amplia esse convite, permitindo que mais pessoas façam parte dessa experiência”, destaca Felipe Moura, organizador do evento.





Com 3 mil vagas distribuídas entre as quatro distâncias, a prova promete reunir atletas de diferentes perfis. Os inscritos recebem um kit com camisa oficial do evento, número de peito, chip de cronometragem e brindes de parceiros do evento. A competição contará ainda com premiação em dinheiro nas provas de 42 km e 21 km.





“A Maratona do Sol vai além da corrida, sendo um verdadeiro festival de superação, saúde e lifestyle, e nosso objetivo é proporcionar experiências tecnológicas e momentos únicos para o público e para os atletas. Pensamos em uma corrida democrática, bem estruturada e com a cara de Vila Velha. É esporte, é cidade, é energia positiva desde a largada até a chegada", afirma Gabriela Derenne, diretora da Claro, patrocinadora do evento, para a regional Rio de Janeiro e Espírito Santo.





Na prova de maratona (42 km), os cinco primeiros colocados das categorias Geral e PCD, masculino e feminino, recebem premiação em dinheiro e troféu. Os valores são de R$ 1.285 para o primeiro lugar, R$ 1.070 para o segundo, R$ 850 para o terceiro, R$ 650 para o quarto e R$ 450 para o quinto colocado.





Nos 21 km, a premiação para as categorias Geral e PCD, masculina e feminina, também contempla os cinco primeiros colocados, com valores de R$ 860, R$ 700, R$ 550, R$ 430 e R$ 300, respectivamente, além de troféu.





Já nas provas de 5 km e 10 km, os cinco primeiros colocados das categorias Geral e PCD, masculina e feminina, recebem troféus. Nas categorias por faixa etária, a premiação contempla os três primeiros colocados em todas as distâncias.