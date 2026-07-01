AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Maratona do Sol agita Vila Velha neste domingo (5)
Corrida de Rua

Maratona do Sol agita Vila Velha neste domingo (5)

Evento ainda está com inscrições abertas

Publicado em 01 de Julho de 2026 às 12:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2026 às 12:59
Corrida Maratona do Sol
Divulgação

Tendo Vila Velha como palco, a terceira edição da Claro Maratona do Sol está marcada para o dia 5 de julho e chega com uma novidade: o lançamento da Corrida do Sol – 5km. Conhecida pelo conceito solar, a prova convida atletas profissionais e amadores a correrem ao longo da orla de Vila Velha, em percursos que combinam esporte, superação e paisagens naturais. Todas as distâncias têm chegada no Parque da Prainha. As inscrições já estão abertas pelo Ticket Sports.


Além da nova prova de 5km, o evento mantém os percursos com largadas em diferentes pontos do litoral canela verde, sempre acompanhando o nascer do sol. A largada dos 5Km será da Praia da Costa, 10K, os 10Km da Praia de Itaparica, os 21Km da Praia dos Recifes e os 42Km da Ponta da Fruta. Todos com chegada no Parque da Prainha. 


“A Claro Maratona do Sol é sobre viver o percurso. Correr com o sol nascendo, à beira-mar, transforma a prova em algo especial. A inclusão dos 5km amplia esse convite, permitindo que mais pessoas façam parte dessa experiência”, destaca Felipe Moura, organizador do evento.


Com 3 mil vagas distribuídas entre as quatro distâncias, a prova promete reunir atletas de diferentes perfis. Os inscritos recebem um kit com camisa oficial do evento, número de peito, chip de cronometragem e brindes de parceiros do evento. A competição contará ainda com premiação em dinheiro nas provas de 42 km e 21 km. 


A Maratona do Sol vai além da corrida, sendo um verdadeiro festival de superação, saúde e lifestyle, e nosso objetivo é proporcionar experiências tecnológicas e momentos únicos para o público e para os atletas. Pensamos em uma corrida democrática, bem estruturada e com a cara de Vila Velha. É esporte, é cidade, é energia positiva desde a largada até a chegada", afirma Gabriela Derenne, diretora da Claro, patrocinadora do evento, para a regional Rio de Janeiro e Espírito Santo.


Na prova de maratona (42 km), os cinco primeiros colocados das categorias Geral e PCD, masculino e feminino, recebem premiação em dinheiro e troféu. Os valores são de R$ 1.285 para o primeiro lugar, R$ 1.070 para o segundo, R$ 850 para o terceiro, R$ 650 para o quarto e R$ 450 para o quinto colocado.


Nos 21 km, a premiação para as categorias Geral e PCD, masculina e feminina, também contempla os cinco primeiros colocados, com valores de R$ 860, R$ 700, R$ 550, R$ 430 e R$ 300, respectivamente, além de troféu.


Já nas provas de 5 km e 10 km, os cinco primeiros colocados das categorias Geral e PCD, masculina e feminina, recebem troféus. Nas categorias por faixa etária, a premiação contempla os três primeiros colocados em todas as distâncias.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Diretor de produção global da GWM (CPO) Xiangjun Meng
GWM planeja levar mão de obra do ES para se especializar na China
Imagem de destaque
Horóscopo de julho de 2026: descubra o que os astros reservam para o mês
Imagem de destaque
Zoonoses: 8 doenças mais comuns e como se proteger delas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados