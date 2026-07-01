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Copa do Mundo

Rayan se firma na seleção e ainda não sabe o que é perder em 2026

São 21 jogos este ano, com 12 vitórias e nove empates

Publicado em 01 de Julho de 2026 às 14:26

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jul 2026 às 14:26
Rayan, atacante da Seleção Brasileira
Rayan, atacante da Seleção Brasileira Rafael Ribeiro / CBF

Com mais uma participação em gol, o segundo na virada do Brasil contra o Japão, Rayan se firma na seleção brasileira e ainda não sabe o que é perder em 2026. São 21 jogos este ano, com 12 vitórias e nove empates, considerando suas partidas por Vasco, Bournemouth e Brasil. Tão meteórica quanto a ascensão de Rayan no Vasco e seu destaque no Bournemouth, na Inglaterra, tem sido sua trajetória na seleção brasileira. O atacante de 19 anos foi convocado pela primeira vez para a equipe principal em março, nos amistosos contra França e Croácia.


A lesão de Estevão abriu a brecha para que ele fosse chamado para a Copa do Mundo. Já durante o Mundial, Raphinha se contundiu na vitória por 3 a 0 sobre o Haiti e o técnico Carlo Ancelotti optou por Rayan para substituí-lo. O jovem foi bem na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, tendo roubado a bola que originou o primeiro gol, de Vini Jr. nesta terça-feira (30), repetiu a dose, desarmando no início da jogada do tento da virada, marcado por Gabriel Martinelli.

A tendência é a de que Rayan seja mantido entre os titulares nas oitavas de final, no próximo domingo, em duelo contra o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 14h (horário de Brasília), em Dallas (EUA).

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