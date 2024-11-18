Sexta (22) com shows de Roupa Nova, Ana Castela e Ferrugem no ES

Shows
Roupa Nova - 40 anos
A partir das 21h30, no Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: pista a partir de R$ 161 (meia) e cadeira a partir de R$ 225. Veja matéria de HZ.
Ferrugem - 10 anos
A partir das 22h, na Matrix Music Hall. R. Waldemar Siepierski, 2 - Rio Branco, Cariacica. Ingressos: R$ 70 (pista/meia), R$ 150 (área vip/meia) e R$ 250 (mezanino/meia), à venda no site da LeBillet. Veja matéria de HZ.
31ª Expo Afonso Cláudio
Na sexta, a partir das 7h e conta com concursos, shows de rodeio em touros e a apresentações de Ana Castela (23h), Maylon Meira (00h30) e Marília Tavares (01h30). No Parque de Exposições De Afonso Cláudio, em Afonso Cláudio. Ingressos: R$ 10, à venda no site da Zigtickets. Veja a matéria de HZ.
Abertura Vila de Natal em Cariacica
Com a cantora gospel Lauriete, a partir das 19h30, no Parque O Cravo e a Rosa. R. Itanguá - Itanguá, Cariacica. Além disso, contará com árvore de 25 metros de altura, casa do Papai Noel, parque de diversões gratuito para as crianças, praça de alimentação, feira da economia criativa e programação cultural. Gratuito. Veja matéria de HZ.
Especial
Circuito de Exibição do Curta Vitória a Minas III
A programação em ruas e praças será aberta no dia 21 de novembro e prosseguirá até 3 de dezembro. O circuito passará pelos municípios de Colatina (21), Ibiraçu (22), no Espírito Santo, e seguirá para Minas Gerais. Em Ibiraçu, na Rua Daniel Comboni (em frente ao Mercado Municipal), a partir das 19h30. Entrada gratuita.
14ª Mostra Cinema e Direitos Humanos
De 21 a 24 de novembro. Horário: Sessões vespertinas a partir das 15h, sessões noturnas a partir das 19h. Local: Avenida Fernando Ferrari, 514, UFES, Goiabeiras, Vitória. Entrada gratuita. A programação completa você encontra aqui.
'Lordose pra Leão' lança novo álbum em show
A partir das 19h, o grupo lança o disco, “Lordose Canta Letaif – Novos Meios de Usurpar”, com apresentação ao vivo no Parque Moscoso, em Vitória. A entrada é gratuita. Av. Cleto Nunes, Centro, Vitória.
Diálogos Carnavalescos na Casa Àràbà
Com Rodrigo Reduzino, criador e diretor de pesquisa da série "Enredos da Liberdade: o grito do samba pela democracia" e integrante do departamento cultural da Escola de Samba Mangueira. A partir das 19h, na Casa Àràbà e Thelema, Rua Graciano Neves 123.
Fuscalhaços
O fusca roxo lotado de palhaços e palhaças retorna a circular, desta vez pelo Sul do Espírito Santo. Na sexta, em Mimoso do Sul a partir das 18h, na Praça Coronel Paiva Gonçalves, no Centro da Cidade (referência: prédio do Litero Club, atual Secretaria de Cultura de Mimoso do Sul).
Cultura em Toda Parte 2024 – Vila Pavão
De 22 a 24 de novembro, na Praça do Colono - R. Brasil, 61 - Vila Pavão. Na sexta, Grupo Senzala de Vila Pavão (capoeira) e Thiago Alves - show Coração Brasileiro.
Roda de Leitura: Planta Oração
Com a presença da autora Calila das Mercês, a partir das 15h, no CMJ Jardim Carapina/BoaVista. Rua Salvador, S/N, Boa Vista II - Anexo ao CRAS de Jardim Carapina, Serra.
3º Festival Nostra Cucina
De 22 de novembro a 1º de dezembro, em 29 restaurantes de Santa Teresa e região. Preços dos pratos: de R$ 9,70 a R$ 260. Veja a programação completa em HZ.
Festival de Cinema Italiano no Brasil
A programação trará mais de 20 filmes imperdíveis em duas mostras especiais: uma com lançamentos recentes do cinema italiano e outra que revisita clássicos da comédia, para uma verdadeira viagem no tempo do humor! Data: de 15 a 30 de novembro. Horário: confira os horários das sessões no site Lets.events. Local: Sesc Glória, Centro de Vitória.
Festas e baladas
Studio 27 - Segunda Edição
Com DJ Bela Calenzani, Relima B2B Maholics, RV, Koreia e ML, a partir das 23h, na Boate Garden. Avenida Champagnat, 620 - Centro de Vila Velha. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Chama - Embrazado
Com Luuh, Bero, Ml da Vila, Stanley, Koreia e Perigato, a partir das 22h, no Embrazado Vitória. Rua Joaquim Lírio, - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Selva-okê
Karaokê e DJ na A Selva, a partir das 19h. Entrada gratuita. Rua 7 de Setembro, 493, Centro, Vitória.
Rush
Com Ysa, Bravado, Phi e Luis F, no Bolt, a partir das 23h. Entrada: R$ 25. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
As + Brabas
Com Peralles, Julia Matos, Bruna Curty, Cybertrans, Jexxca, a partir das 22h, no Fluente. Entrada: 50 primeiros entram de graça, após R$ 30. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Bailinho Delas
Com DJ's e muita música, no Peruggia's Lounge, a partir das 21h. Couvert: R$ 15. Rua Aracati, 230, Glória, Vila Velha.
I Am the Samba
Com Samba Jr., no Gordinho Praia do Canto, a partir das 21h. Entrada gratuita até às 23h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Brasilidades
Com Sol Pessoa, a partir das 20h, na Casa de Bamba, às 20h. Couvert: R$ 10. Rua Gama Rosa 154, Vitória.
Gordinho Sambão
Com Primeira Classe, Muleke 27 e Gustavo o Brabo, no Gordinho Sambão, a partir das 21h. Entrada gratuita até 23h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Música ao vivo
MPB na Curva
Com Luiza Dutra, no Clericot Café, a partir das 17h. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
MPB, Bossa & Jazz
A partir das 20h, no A Oca. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Rock
Com Dublin, no Pub 426, às 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Tributo a Los Hermanos
Com Norbim, partir das 20h, no Brizz. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411 - Enseada do Suá, Vitória. Entrada R$ 10.
Exposições
II Jornada Antirracista na Ales
2ª edição do evento promoverá debates, oficinas e apresentações culturais para valorizar a identidade e resistência da juventude negra, a partir das 13h. Programação inclui feirinha de empreendedoras, exposições e mesas de debate que contarão com importantes figuras do movimento antirracista e especialistas em políticas públicas para a juventude. Na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Av. Américo Buaiz, 205 - Enseada do Suá, Vitória.
Corpo m_e_m_ó_r_i_a
Com os artistas Attilio Colnago, Clélia Soares, Dilma Góes, Fabíola Menezes, Juliana Pessoa, Marcelo Macaue, Rosana Paste e Thiago Arruda, sob a curadoria de Attilio Colnago. Em cartaz até 13 de dezembro, com horário de visitação entre 9h e 12h e das 13h às 17h de segunda a sexta. Galeria Espaço Universitário, Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Praia do Canto: Memórias e afetos
Até 1º de dezembro, na Casa Senac. Av. Saturnino de Brito, 1240, Praia do Canto, Vitória. Visitação (exceto feriados): de quarta a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 18h; domingo, das 10h às 16h. Visitas mediadas (individuais ou em grupos de até 20 pessoas cada um): de quarta a sexta (escolas) e de quarta a domingo (espontâneas), por meio de agendamento Mais informações: (27) 3232-4765. Entrada gratuita. Classificação livre.
Favela é Giro
Abertura às 17h. Local: Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES). Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 631 - Centro, Vitória. Período em cartaz: De 13/11 a 15/12. Funcionamento: Terça a sexta, das 10h às 18h | Sábado e domingo, das 10h às 16h. Classificação indicativa: Livre. Entrada gratuita.
A era da Imagem Analógica
Já pensou em “entrar” em uma câmera fotográfica? Conhecer por dentro como a mágica do registro da luz acontece… ou melhor: a ciência da câmera escura! Isso é possível na exposição “A Era da Imagem Analógica”. Período: 28 de setembro 2024 a 24 de janeiro de 2025. Visitação: de quarta a sábado, das 10h às 20h. Entrada gratuita / Classificação livre. Local: Centro Cultural Sesc Glória, 4º pavimento – Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia
Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia é parte da programação do Festival Reencontros. Dias e horários: Terça a sexta-feira, das 9h às 17h sábados, das 9h às 13h. Período expositivo: até 20 de dezembro de 2024. Local: Museu Capixaba do Negro Verônica da Pas (MUCANE). Avenida República, 121, Centro, Vitória.
Exposição itinerante sobre a Baía das Tartarugas no Tamar
O Instituto Últimos Refúgios realiza a exposição itinerante “Baía das Tartarugas: Riqueza marinha na capital do Espírito Santo”. São fotos produzidas na Área de Proteção Ambiental (APA) Baía das Tartarugas, que contempla as praias de Camburi e do Canto e ilhas do Boi e do Frade. No Projeto Tamar, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 700A - Enseada do Suá, Vitória. Até 18 de dezembro. Ingresso para acesso ao Tamar: R$ 15 (meia), R$ 30 (inteira( e R$ 75 (família com dois adultos e duas crianças.) Terça a domingo, das 10h às 17h. Depois a exposição seguirá para outros espaços.
Diversão
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal – Circo do Noel
Decoração conta com tobogã gigante em espiral de mais de 5 metros que conecta os Pisos L2 e L1, árvore de Natal de 12 metros de altura, escorregador de madeira, brinquedo gira-gira, pula-pula e um banco para fotos com a árvore de Natal. Além disso, o Papai Noel também está presente no espaço para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário da decoração de Natal: segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 14h às 21h. Horário do Papai Noel: 13h às 17h e de 18h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Atrações pagas: Brinquedão com piscina de bolinhas a partir de R$ 35,00 por 20 minutos, escorregador em espiral a partir de R$ 5,00 por três descidas. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Decoração de Natal - Era Uma Vez um Natal Mágico
Com urso gigante, a Confeitaria da Mamãe Noel e a Biblioteca do Papai Noel, com clássicos da literatura infantil compõem o cenário. Há ainda um Papai Noel animatrônico que conta histórias de natal para os visitantes a cada 20 minutos. Data: todos os dias. Horário da decoração: segunda a sábado de 10h ás 22h, domingos de 12h às 21h. Horários do Papai Noel: segunda a sexta: das 14h às 22h; sábado: das 13h às 22h; domingos e feriados: 14h às 21h Local: Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro. Visitação gratuita. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal - A Fábrica de Brinquedos do Noel
Inspirada na oficina de brinquedos do Noel no Polo Norte, a decoração temática ocupa uma área de 310m² na praça central, com itens coloridos de uma fábrica de brinquedos em miniatura, além de árvore, trono do Noel super iluminados. Os visitantes também podem encontrar com o Papai Noel no cenário disponível para fotos. Data: todos os dias. Horário: segunda a sexta: de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local: Praça de Eventos, Shopping Moxuara. Visitação gratuita. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
Cantata de Natal com o coral da Igreja Maranata
A partir das 20h, na Praça de Alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Gratuito, com a doação de 1kg de alimento não perecível.
Decoração de Natal – Vila Encantada
Com cenário instagramável, composto por uma árvore de Natal de nove metros de altura, uma casinha de chocolate e uma caixa de presente iluminada por LEDs. Além da decoração, o Papai Noel também está presente no shopping, em um trono montado na Praça Central para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário de funcionamento da decoração: segunda a sábado: 10h às 22h; Domingos e feriados: 13h às 21h Horário do Noel: segunda a sexta de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local da decoração: Varanda do Shopping Montserrat. Local do Papai Noel: Praça Central do Shopping Montserrat. Fotos com o Noel: a partir de R$ 10. Visitação gratuita à decoração de Natal. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra.
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