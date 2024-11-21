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Literatura

Cariacica abre concurso literário com premiação em dinheiro e publicação das obras

Candidatos de todo o Espírito Santo podem participar com poemas, minicontos, entre outras obras. O tema é livre
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Novembro de 2024 às 10:42

Morro Mochuara Cariacica
Morro Mochuara, em Cariacica Crédito: Prefeitura de Cariacica
A Academia Cariaciquense de Letras (ACL) está com inscrições abertas até 5 de dezembro para o Concurso Literário Estadual 2024 Paulo Gustavo. A iniciativa tem como público-alvo moradores de qualquer cidade do Espírito Santo, que podem inscrever poemas, trovas, sonetos, pensamentos, haikais, versos livres, minicontos e cordéis. As 90 melhores obras serão publicadas em uma antologia, além de haver premiação em dinheiro, medalhas, certificados e troféus.
As obras devem ser enviadas para o e-mail [email protected]. No assunto do e-mail o participante deve colocar Concurso PG – 2024. O concurso conta com apoio cultural da Lei Paulo Gustavo Cariacica. Cada candidato pode inscrever somente uma obra, cujo tema é livre e não precisa ser inédita. O texto deve ser encaminhado no corpo do e-mail. No final, o autor deve colocar as seguintes informações: nome e endereço completos, telefone e data de nascimento. Não serão aceitas obras com mais de 1,2 mil caracteres com espaço ou com mais de 25 linhas.
Os textos serão avaliados por um júri formado por três pessoas do ramo da literatura. O primeiro colocado ganhará R$ 500, troféu e dois exemplares da antologia. O segundo e o terceiro colocados também ganharão troféu e dois exemplares, além do prêmio em dinheiro, que será, respectivamente, de R$ 300 e R$ 200. Do quarto ao décimo colocados, a premiação será uma medalha personalizada e um exemplar da antologia. Do 11º ao 20º, certificados de honra ao mérito.
O presidente de honra da ACL, Marcos Bubach, destaca a importância do concurso literário para o incentivo à literatura no Espírito Santo. “Nossa proposta é dar visibilidade a inúmeros talentos da literatura capixaba que muita gente não conhece pelo fato de eles não terem a possibilidade de dar projeção aos seus textos, suas obras, por meio de uma publicação, por exemplo”, afirma.

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