Cariacica abre concurso literário com premiação em dinheiro e publicação das obras

Morro Mochuara, em Cariacica Crédito: Prefeitura de Cariacica

A Academia Cariaciquense de Letras (ACL) está com inscrições abertas até 5 de dezembro para o Concurso Literário Estadual 2024 Paulo Gustavo. A iniciativa tem como público-alvo moradores de qualquer cidade do Espírito Santo, que podem inscrever poemas, trovas, sonetos, pensamentos, haikais, versos livres, minicontos e cordéis. As 90 melhores obras serão publicadas em uma antologia, além de haver premiação em dinheiro, medalhas, certificados e troféus.

Cada candidato pode inscrever somente uma obra, cujo tema é livre e não precisa ser inédita. O texto deve ser encaminhado no corpo do e-mail. No final, o autor deve colocar as seguintes informações: nome e endereço completos, telefone e data de nascimento. Não serão aceitas obras com mais de 1,2 mil caracteres com espaço ou com mais de 25 linhas. As obras devem ser enviadas para o e-mail [email protected] . No assunto do e-mail o participante deve colocar Concurso PG – 2024. O concurso conta com apoio cultural da Lei Paulo Gustavo Cariacica.O texto deve ser encaminhado no corpo do e-mail. No final, o autor deve colocar as seguintes informações: nome e endereço completos, telefone e data de nascimento. Não serão aceitas obras com mais de 1,2 mil caracteres com espaço ou com mais de 25 linhas.

Os textos serão avaliados por um júri formado por três pessoas do ramo da literatura. O primeiro colocado ganhará R$ 500, troféu e dois exemplares da antologia. O segundo e o terceiro colocados também ganharão troféu e dois exemplares, além do prêmio em dinheiro, que será, respectivamente, de R$ 300 e R$ 200. Do quarto ao décimo colocados, a premiação será uma medalha personalizada e um exemplar da antologia. Do 11º ao 20º, certificados de honra ao mérito.