Escritor do ES lança livro sobre importância de videoclipes no rap capixaba

Luiz Eduardo Neves lança o livro “Onde se vê música: o lugar do videoclipe de rap do Espírito Santo” Crédito: Panela Audiovisual

No Dia da Consciência Negra, celebrado nesta quarta-feira (20), será lançado o livro “Onde se vê música: o lugar do videoclipe de rap do Espírito Santo”, de Luiz Eduardo Neves. O evento acontece às 18h na tabacaria Baze Club, em Itapuã, Vila Velha, com entrada franca, e apresentação do DJ Jader Mansano.

A obra, publicada pela Editora Pedregulho, mergulha na cena do hip-hop capixaba, explorando o papel dos videoclipes como um espaço de resistência e expressão cultural. Neves, que atua na produção audiovisual local, traça uma análise sobre como o rap produzido no Espírito Santo dialoga com o cenário global, ao mesmo tempo em que mantém suas singularidades regionais e reflete as realidades sociais do Estado.

Livro “Onde se vê música: o lugar do videoclipe de rap do Espírito Santo” Crédito: Panela Audiovisual

Além do livro, o evento contará com apresentação do DJ Jader Mansano, conhecido por sua pesquisa musical que começou com ritmos nordestinos, brasilidades, samba rock, soul e jazz. Para o lançamento, ele preparou uma playlist voltada para a cultura urbana, com foco em rap, resgatando as influências de resistência e inovação que dialogam com o tema do livro.

O livro busca entender como o videoclipe se consolidou como uma mídia que divulga a música, além de refletir e amplificar questões sociais importantes. No caso do rap capixaba, torna-se ainda mais poderosa, pois dá visibilidade à voz de quem vive a dinâmica dos centros urbanos, promovendo uma conexão direta entre a cultura local e o público

A mesa de bate-papo que integra o lançamento do livro contará com intérpretes de Libras e mediação da editora literária Marília Cafe. O debate reunirá profissionais e pesquisadores para discutir temas centrais da obra, como o impacto do rap e da produção audiovisual na cultura urbana e nas dinâmicas sociais contemporâneas.

Mesa de bate-papo vai contar com a presença de Marília Cafe e Patrícia Paveis Crédito: Panela Audiovisual

Entre os convidados, Patrícia Paveis, professora da UFES e pesquisadora em cibercultura e antropologia digital, trará uma visão sobre a relação entre música, tecnologia e consumo cultural. Já Suellen Vasconcelos, cineasta premiada, discutirá a importância dos videoclipes como meio de expressão artística e resistência.

O escritor Marciel Cordeiro, que explora temas de identidade e relações sociais em suas obras, vai abordar como o rap e a literatura podem ser ferramentas de afirmação cultural e diálogo com as questões sociais do país.

Marciel Cordeiro abordará como o rap e a literatura podem ser ferramentas de afirmação cultural Crédito: Panela Audiovisual

SOBRE O LIVRO

No livro, Luiz Eduardo analisa videoclipes que capturam as nuances da cena local, como “Canção Infantil”, de Cesar MC, que traz uma mensagem poderosa de indignação e afeto, gravada em uma escola pública no Morro do Quadro, em Vitória, explorando aspectos visuais e narrativos que conectam a música ao ambiente escolar e urbano, dando um tom reflexivo ao cotidiano registrado.

Já “CherryBlossom”, do Solveris, diferencia-se por uma estética que se afasta dos elementos comuns do rap, como o grafite e o cenário urbano, levando o público a outro tipo de territorialização da canção e explorando referências do soul e do R&B.

Livro “Onde se vê música: o lugar do videoclipe de rap do Espírito Santo” Crédito: Panela Audiovisual

A faixa “Primavera Fascista”, que reúne os MCs capixabas Bocaum, Leoni, Adikto, Axant, Mary Jane, Vk Mac e Dudu, expressa a indignação e reflexões sobre a política e os desafios sociais do Brasil. A música e seu videoclipe se tornaram símbolos de resistência no cenário do rap nacional quando foi lançada, em 2018.

“Esse registro é essencial para compreender como o hip-hop no Espírito Santo ultrapassa a condição de apenas um estilo musical, é um movimento cultural que afirma identidades e questiona desigualdades", destaca Neves.

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