Vila de Natal de Cariacica terá cantata com cantora gospel Lauriete

Cariacica vai inaugurar sua Vila de Natal nesta sexta-feira (22). E para abrilhantar a festa, que acontece no Parque O Cravo e a Rosa, em Itanguá, haverá uma cantata de Natal com a cantora gospel Lauriete, às 19h30. O evento ainda traz uma programação cultural recheada.
Além da apresentação, a inauguração da Vila de Natal também contará com uma árvore com 25 metros de altura e Casa do Papai Noel. E não para por aí. A criançada também poderá brincar muito em um parque de diversões gratuito no local - incluindo brinquedos com acessibilidade, que vão garantir que os pequenos se divirtam com segurança.
Ainda haverá praça de alimentação, feira da economia criativa e programação cultural a ser divulgada em breve. Ou seja, não vão faltar opções de lazer para os moradores de Cariacica e também da Grande Vitória.
CIDADE VESTIDA DE LUZES PARA O NATAL
Além da Vila, outros pontos da cidade vão se vestir de luzes e cores para as festas de fim de ano. Logo na descida da Segunda Ponte, mais uma árvore de 23 metros recepciona os motoristas que chegam à cidade. No Trevo de Alto Lage, um letreiro iluminado foi instalado para dar as boas-vindas aos visitantes e moradores.
Outros locais também foram decorados, como o Parque da Biquinha, que contará com uma árvore de 12 metros, a Orla de Cariacica, que terá árvore e decoração nos postes, e as praças de Nova Rosa da Penha e Campo Grande. Na praça de Cariacica Sede, uma árvore gigante de 23 metros também será instalada.