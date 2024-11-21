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Natal

Vila de Natal de Cariacica terá cantata com cantora gospel Lauriete

Evento ainda contará com uma árvore de 25 metros de altura, Casa do Papai Noel e programação cultural recheada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Novembro de 2024 às 14:23

Cantora gospel Lauriete vai cantar na abertura da Vila de Natal de Cariacica
Cantora gospel Lauriete vai cantar na abertura da Vila de Natal de Cariacica Crédito: Reprodução/Instagram/@cantoralauriete
Cariacica vai inaugurar sua Vila de Natal nesta sexta-feira (22). E para abrilhantar a festa, que acontece no Parque O Cravo e a Rosa, em Itanguá, haverá uma cantata de Natal com a cantora gospel Lauriete, às 19h30. O evento ainda traz uma programação cultural recheada.
Além da apresentação, a inauguração da Vila de Natal também contará com uma árvore com 25 metros de altura e Casa do Papai Noel. E não para por aí. A criançada também poderá brincar muito em um parque de diversões gratuito no local - incluindo brinquedos com acessibilidade, que vão garantir que os pequenos se divirtam com segurança.
Ainda haverá praça de alimentação, feira da economia criativa e programação cultural a ser divulgada em breve. Ou seja, não vão faltar opções de lazer para os moradores de Cariacica e também da Grande Vitória.

CIDADE VESTIDA DE LUZES PARA O NATAL

Além da Vila, outros pontos da cidade vão se vestir de luzes e cores para as festas de fim de ano. Logo na descida da Segunda Ponte, mais uma árvore de 23 metros recepciona os motoristas que chegam à cidade. No Trevo de Alto Lage, um letreiro iluminado foi instalado para dar as boas-vindas aos visitantes e moradores.
Outros locais também foram decorados, como o Parque da Biquinha, que contará com uma árvore de 12 metros, a Orla de Cariacica, que terá árvore e decoração nos postes, e as praças de Nova Rosa da Penha e Campo Grande. Na praça de Cariacica Sede, uma árvore gigante de 23 metros também será instalada.

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