Vila de Natal de Cariacica terá cantata com cantora gospel Lauriete

Cantora gospel Lauriete vai cantar na abertura da Vila de Natal de Cariacica Crédito: Reprodução/Instagram/@cantoralauriete

Vila de Natal nesta sexta-feira (22). E para abrilhantar a festa, que acontece no Parque O Cravo e a Rosa, em Itanguá, haverá uma cantata de Natal com a cantora gospel Lauriete, às 19h30. O evento ainda traz uma programação cultural recheada. Cariacica vai inaugurar suanesta sexta-feira (22). E para abrilhantar a festa, que acontece no Parque O Cravo e a Rosa, em Itanguá, haverá uma cantata de Natal com a cantora gospel, às 19h30. O evento ainda traz uma programação cultural recheada.

Além da apresentação, a inauguração da Vila de Natal também contará com uma árvore com 25 metros de altura e Casa do Papai Noel. E não para por aí. A criançada também poderá brincar muito em um parque de diversões gratuito no local - incluindo brinquedos com acessibilidade, que vão garantir que os pequenos se divirtam com segurança.

Ainda haverá praça de alimentação, feira da economia criativa e programação cultural a ser divulgada em breve. Ou seja, não vão faltar opções de lazer para os moradores de Cariacica e também da Grande Vitória.

CIDADE VESTIDA DE LUZES PARA O NATAL

Além da Vila, outros pontos da cidade vão se vestir de luzes e cores para as festas de fim de ano. Logo na descida da Segunda Ponte, mais uma árvore de 23 metros recepciona os motoristas que chegam à cidade. No Trevo de Alto Lage, um letreiro iluminado foi instalado para dar as boas-vindas aos visitantes e moradores.