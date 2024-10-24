Domingos Martins terá Brilho de Natal com neve artificial e árvore de 13,5 metros

Brilho de Natal em Domingos Martins Crédito: Reprodução/Instagram/Giovani Polli

Um dos eventos mais aguardados do período natalino, o Brilho de Natal de Domingos Martins, está chegando. Com diversas novidades e uma programação recheada, a 28ª edição promete ser ainda mais especial em 2024. A abertura oficial acontece no dia 29 de novembro, às 20h, na Praça Dr. Arthur Gerhardt.

Entre os destaques deste ano, uma máquina de neve artificial, representada por uma espuma, vai decorar a praça imitando um típico inverno europeu. Além disso, o público poderá contemplar a tradicional árvore de Natal, com 13,5 m de altura. O famoso túnel iluminado também vai compor o cenário encantador.

Brilho de Natal terá programação cultural durante o mês de dezembro Crédito: Giovani Polli/ Secretaria de Cultura e Turismo

Outro destaque desta edição é a Vila do Papai Noel, onde o bom velhinho irá receber pedidos e tirar fotos com a criançada. A festa ainda vai contar com o Vídeo Mapping, projeções que prometem transformar a fachada da Igreja em um show de luzes e cores. Já as principais vias da cidade, como a Rua das Flores e a Rua de Lazer, também vão ganhar uma iluminação especial e adereços natalinos.