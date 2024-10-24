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Ho ho ho

Domingos Martins terá Brilho de Natal com neve artificial e árvore de 13,5 metros

Abertura oficial da 28ª edição do Brilho de Natal acontece no dia 29 de novembro, na Praça Dr. Arthur Gerhardt; veja detalhes
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 24 de Outubro de 2024 às 15:39

Brilho de Natal em Domingos Martins
Brilho de Natal em Domingos Martins Crédito: Reprodução/Instagram/Giovani Polli
Um dos eventos mais aguardados do período natalino, o Brilho de Natal de Domingos Martins, está chegando. Com diversas novidades e uma programação recheada, a 28ª edição promete ser ainda mais especial em 2024. A abertura oficial acontece no dia 29 de novembro, às 20h, na Praça Dr. Arthur Gerhardt.
Entre os destaques deste ano, uma máquina de neve artificial, representada por uma espuma, vai decorar a praça imitando um típico inverno europeu. Além disso, o público poderá contemplar a tradicional árvore de Natal, com 13,5 m de altura. O famoso túnel iluminado também vai compor o cenário encantador.
Brilho de Natal terá programação cultural durante o mês de dezembro
Brilho de Natal terá programação cultural durante o mês de dezembro Crédito: Giovani Polli/ Secretaria de Cultura e Turismo
Outro destaque desta edição é a Vila do Papai Noel, onde o bom velhinho irá receber pedidos e tirar fotos com a criançada. A festa ainda vai contar com o Vídeo Mapping, projeções que prometem transformar a fachada da Igreja em um show de luzes e cores. Já as principais vias da cidade, como a Rua das Flores e a Rua de Lazer, também vão ganhar uma iluminação especial e adereços natalinos.
Mais detalhes sobre a programação, com os horários da máquina de neve e do Papai Noel, serão divulgados em breve. A tradicional cantata de Natal também será anunciada no próximo mês. Até lá, já podem reservar um tempinho para subir as montanhas capixabas.

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