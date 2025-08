'Novo' golpe da maquininha: entenda como ocorre e se proteja

Uma modalidade de golpes tem ocorrido com mais frequência nos últimos dias e está causando enormes prejuízos. Trata-se de um golpe que ocorre em duas etapas, combinando tecnologia para roubar dados e agilidade para enganar a vítima: primeiro, uma maquininha adulterada registra a sua senha e, em seguida, o criminoso troca seu cartão por um falso, saindo com tudo o que precisa para esvaziar sua conta: seu cartão e sua senha.



Entender o funcionamento dese golpe é o primeiro passo para se proteger. Ele acontece de forma calculada, explorando a confiança e a distração do consumidor no momento do pagamento.

Nunca entregue seu cartão de crédito a outra pessoa, mas, se isso for necessário, verifique seus dados ao recebê-lo de volta. Crédito: Shutterstock

Como o golpe acontece?

O golpe começa com a maquininha de cartão adulterada. Essa adulteração pode ocorrer de duas formas: com um dispositivo interno que copia os dados do chip e armazena a senha ou, mais comumente, com um teclado falso sobreposto ao original, que registra as teclas que você pressiona.

Assim, quando você insere seu cartão e digita a senha, a transação pode até ser aprovada normalmente para não levantar suspeitas. No entanto, naquele exato momento, o golpista acaba de capturar a sua senha.

Para isso, o golpista te direciona a inserir o cartão e pode, inclusive, informar que a opção do pagamento por aproximação não está funcionando. De posse da maquininha com o cartão, o criminoso cria uma situação para desviar sua atenção no momento de devolver o cartão, como um pergunta repentina, derruba um objeto no chão ou conta com a ajuda de um comparsa que se aproxima para criar um breve tumulto.

Enquanto você está distraído, ele rapidamente troca o seu cartão por um muito parecido — geralmente, da mesma cor e do mesmo banco, mas pertencente a outra pessoa ou simplesmente um cartão falso sem validade.

A maioria das pessoas guarda o cartão de volta na bolsa ou na carteira por instinto, sem conferir o nome impresso, e só percebe a fraude horas depois, quando o criminoso já realizou múltiplas compras e saques.

Como evitar o golpe?

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e especialistas em segurança reforçam que a prevenção é a principal arma:

1- Antes de realizar o pagamento, observe a maquininha: desconfie de teclados que parecem muito altos ou mal encaixados, visor quebrado e adesivos suspeitos. Se identificar qualquer anormalidade, recuse o pagamento naquele aparelho.

2- Dê preferência ao pagamento por aproximação. No entanto, fique especialmente atento se o vendedor alegar que a aproximação "falhou" e insistir que você insira o cartão e digite a senha, pois este é um dos pretextos usados para levar a vítima até a máquina adulterada.

3 - Nunca entregue seu cartão para outra pessoa. Opte por você mesmo inserir o cartão na maquininha, se for necessário inserir o cartão para realizar o pagamento. Se, por algum motivo, precisar entregar o seu cartão para outra pessoa, confira seus dados quando recebê-lo de volta.

Cai no golpe, o que fazer?

Se você caiu no golpe, aja rapidamente. A primeira medida é contatar imediatamente seu banco pelos canais oficiais, utilizando o aplicativo ou o telefone indicado no verso do cartão para solicitar o bloqueio do cartão e relatar a fraude.

Em seguida, registre um Boletim de Ocorrência e realize a contestação da compra fraudulenta.

Mantenha-se sempre informado e não caia em armadilhas. Com conhecimento e medidas preventivas, você previne dores de cabeça e garante a segurança do seu bolso.

