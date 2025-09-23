Programas de fidelidade: como transformar seus gastos em vantagens

Você provavelmente faz parte de algum programa de fidelidade. Seja do supermercado, do posto de gasolina, seja do seu cartão de crédito, esses programas se tornaram onipresentes. Mas você realmente os utiliza de forma estratégica? Os pontos são uma moeda de troca valiosa que, com um pouco de atenção, pode gerar economia e ajudar a realizar sonhos.



A lógica é simples: as empresas recompensam sua lealdade. Cada compra gera pontos que, acumulados, podem ser trocados por benefícios, e o segredo está em entender e otimizar esse acúmulo.

Com o programa de fidelidade, cada compra gera pontos, que, acumulados, podem ser trocados por benefícios. Crédito: Shutterstock

Os principais benefícios na prática

1. Economia direta no orçamento: A forma mais tangível de benefício são os descontos e cashbacks, que convertem o ponto em “dinheiro de volta”. Muitos programas de supermercados e farmácias permitem trocar pontos por descontos na próxima compra. Os programas de cartões de crédito também oferecem a opção de transformar pontos em crédito para pagamento de contas, aliviando o orçamento mensal.

2. Viagens mais acessíveis: Os pontos do cartão de crédito podem ser transferidos para programas de companhias aéreas, transformando-se em milhas. Com elas, é possível emitir passagens aéreas, pagar por hospedagens em hotéis e até alugar carros.

3. Troca por produtos e serviços: As opções de recompensas estão cada vez maiores e é possível trocar seus pontos por praticamente tudo: de eletrodomésticos e smartphones a vouchers de serviços e vale combustível.

Como começar a otimizar seus pontos?

Para transformar o acúmulo de pontos em uma estratégia ativa, siga três passos simples:

Concentre seus gastos: A melhor forma de acumular pontos é centralizar suas compras em um ou dois programas principais, geralmente, o do seu melhor cartão de crédito. Gastos pulverizados geram saldos pequenos, que são mais difíceis de resgatar.

Fique atento às promoções: Acompanhe ofertas de transferências bonificadas. É comum os programas oferecerem bônus ao transferir pontos do cartão para companhias aéreas, por exemplo.

Não deixe os pontos expirarem: Em geral, os pontos têm data de validade, portanto, crie o hábito de conferir seus saldos e planejar o resgate para não perder os pontos que você acumulou.

Além disso, não caia na tentação de comprar mais para acumular pontos, pois isso pode levar a gastos desnecessários e até mesmo ao endividamento. Os programas de fidelidade podem ser uma ótima maneira de economizar e ganhar benefícios extras, desde que utilizados com consciência e estratégia, aproveitando as vantagens sem comprometer seu orçamento e suas finanças.

