Previdência privada: planeje o futuro e ganhe um aliado no Imposto de Renda

Falar sobre aposentadoria parece algo distante para muitos, mas a verdade é que depender apenas do INSS provavelmente não garantirá o padrão de vida que você deseja no futuro.



Por isso, assumir o controle do próprio planejamento financeiro se torna uma necessidade: conseguir poupar dinheiro e incluir um valor mensal destinado para a aposentadoria no planejamento financeiro são os primeiros passos para ter uma renda complementar, quando o futuro chegar.

Veja também Selic em alta: como aproveitar para investir sem abrir mão da segurança

Especialistas recomendam destinar pelo menos 10% da renda para investir com objetivo na aposentadoria, porém, o mais importante é tomar a decisão de começar, com o valor que for possível. Nesse cenário, a previdência privada surge como uma ferramenta eficiente para ajudar a construir um futuro tranquilo.

Além de ser uma poupança de longo prazo, ela oferece um benefício fiscal que pode ser usado a seu favor anualmente: a dedução no Imposto de Renda.

O benefício fiscal na prática: entenda o PGBL

O PGBL (Plano Gerador de Benefício Livre) permite que você deduza as contribuições feitas ao longo do ano da sua base de cálculo do Imposto de Renda, com um limite de até 12% da sua renda bruta anual tributável.

Se uma pessoa com renda tributável de R$ 100.000 por ano que investiu R$ 12.000 (12%) em um PGBL, poderá declarar como se tivesse recebido apenas R$ 88.000. Como o imposto incidirá sobre esse valor menor, resultará em menos imposto a pagar ou em uma restituição maior.

Veja também Veja como a inteligência artificial pode ser aliada das suas finanças

Esse benefício é ideal para quem faz a declaração do IR pelo modelo completo, pois é neste modelo que as deduções podem ser aproveitadas. Isso significa que você irá pagar menos IR agora, colocar o dinheiro para render e só acertar as contas com o leão lá na frente, tendo em vista que, no momento do resgate, o IR incidirá sobre o valor total acumulado (principal + rendimentos).

E para quem faz a declaração simplificada?

Para quem declara pelo modelo simplificado ou é isento, a opção mais indicada é o VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), pois ele não oferece o benefício da dedução anual, mas no momento do resgate, o imposto incidirá apenas sobre os rendimentos, e não sobre o valor total.

Mais do que benefício fiscal: as vantagens de planejar

O incentivo fiscal pode ser a porta de entrada para muitos, mas os benefícios da previdência privada vão além: ela cria a disciplina de poupar regularmente.

Além disso, é possível optar por uma tabela de tributação regressiva, onde as alíquotas de imposto diminuem com o tempo, chegando a apenas 10% para investimentos mantidos por mais de 10 anos.

Quanto antes você começar, mais o poder dos juros compostos trabalhará a seu favor. O benefício fiscal pode ser um impulso inicial, mas planejar a aposentadoria é investir no seu futuro. E o seu futuro começa hoje!

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais