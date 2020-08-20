Reese Witherspoon revela desejos e inclui Carnaval do Rio de Janeiro

A atriz Reese Whiterspoon Crédito: Reprodução/Instagram @reesewitherspoon

Reese Witherspoon , 44, usou suas redes sociais nesta quarta-feira (19) para responder a algumas perguntas de fãs, e acabou revelando uma lista de lugares de que gostaria de visitar. Entre Buenos Aires, Islândia e a Muralha da China, ela também incluiu o Carnaval do Rio de Janeiro

A atriz americana até já visitou a capital fluminense, em 2012, mas não pôde aproveitar o Carnaval. A viagem, na época, era para promover o filme "Guerra é Guerra" e acabou revelando, na ocasião, que, apesar de ser famosa pelas comédias românticas, ela tinha vontade de fazer filmes de terror.

Durante a conversa com os fãs, Reese revelou ainda que troca mensagens de texto com a apresentadora e atriz Oprah Winfrey, 66; que seu segredo para não envelhecer é usar muito protetor solar; e que, caso a carreira não desse certo, ela gostaria de ser uma cirurgiã cardíaca.

Reese, que ganhou o Oscar por sua interpretação em "Johnny e June" (2005), falou que está ansiosa pela segunda temporada da série "The Morning Show!", em que contracena com Jennifer Aniston, 51, e revelou que tem lido muitos livros, assistido filmes clássicos e brincado com jogos de tabuleiro na quarentena.