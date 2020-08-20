Suspeito de espancar e roubar modelo trans do ES é preso

O suspeito de espancar e roubar a transexual Alice Felis, de 25 anos, foi preso na madrugada desta quinta (20) por policiais civis da 13ª DP de Ipanema. Segundo informações do jornal Extra, Lucas Brito Marques se entregou a agentes que negociavam sua rendição desde o início da noite de quarta (19) na Ladeira Saint Roman, um dos acessos da favela Pavão-Pavãozinho.
Segundo a publicação, as negociações foram feitas com parentes de Lucas, que moram na região da comunidade. O rapaz foi identificado durante investigações da Polícia Civil e teve prisão temporária pedida à Justiça por tentativa de latrocínio, que é o crime de roubo com resultado em morte.
A vítima, ainda de acordo com o jornal, será chamada ainda nesta quinta (20) para ir à unidade policial para realizar o reconhecimento pessoal do suspeito.
Alice foi agredida dentro de seu apartamento no último domingo (16). No episódio que ela classificou como transfobia, o acusado chegou a deformá-la após quebrar seu nariz, dentes e outras partes do rosto. Além disso, o corpo da modelo teria ficado repleto de hematomas e os cômodos do imóvel, cheios de sangue.
SUSPEITO TEM PASSAGEM PELA POLÍCIA
Reconhecido por foto, o suposto agressor de Alice tem diversas passagens pela polícia por furtos e roubos, segundo o Extra.
De acordo com a advogada Feh Oliveira, que acompanha o caso, Alice contou que comprou uma cerveja e foi seguida por Lucas, que se ofereceu para ir ao apartamento dela. Chegando lá, os dois beberam e decidiram ter relação sexual, mas Lucas não conseguiu ter ereção.
A partir desse momento, de acordo com a advogada, a modelo chegou a pedir um estimulante em uma farmácia, que foi ingerido pelo acusado. No entanto, o remédio também não surtiu efeito e depois disso é que o detido teria começado a agredir a modelo.