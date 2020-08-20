Suspeito de espancar e roubar modelo trans do ES é preso

Suspeito de espancar e roubar modelo trans do ES, Lucas Brito Marques (destaque) é preso Crédito: Divulgação/Montagem A GAZETA

O suspeito de espancar e roubar a transexual Alice Felis , de 25 anos, foi preso na madrugada desta quinta (20) por policiais civis da 13ª DP de Ipanema. Segundo informações do jornal Extra, Lucas Brito Marques se entregou a agentes que negociavam sua rendição desde o início da noite de quarta (19) na Ladeira Saint Roman, um dos acessos da favela Pavão-Pavãozinho.

Segundo a publicação, as negociações foram feitas com parentes de Lucas, que moram na região da comunidade. O rapaz foi identificado durante investigações da Polícia Civil e teve prisão temporária pedida à Justiça por tentativa de latrocínio, que é o crime de roubo com resultado em morte.

A vítima, ainda de acordo com o jornal, será chamada ainda nesta quinta (20) para ir à unidade policial para realizar o reconhecimento pessoal do suspeito.

SUSPEITO TEM PASSAGEM PELA POLÍCIA

Reconhecido por foto, o suposto agressor de Alice tem diversas passagens pela polícia por furtos e roubos, segundo o Extra.

De acordo com a advogada Feh Oliveira, que acompanha o caso, Alice contou que comprou uma cerveja e foi seguida por Lucas, que se ofereceu para ir ao apartamento dela. Chegando lá, os dois beberam e decidiram ter relação sexual, mas Lucas não conseguiu ter ereção.