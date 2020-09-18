Vídeo: feras do surfe capixaba curtem ondas de Regência, no Norte do ES

Um dos paraísos para os surfistas capixabas é a vila de Regência Augusta, no litoral do município de Linhares, no Norte do Espírito Santo. E, por conta da paralisação das competições em função da pandemia do novo coronavírus, muitos atletas aproveitaram o "período de folga" para pegar ondas do local, se mantendo em forma mesmo sem os torneios.
Dentre eles, está Krystian Kymerson, natural da Barra do Jucu, em Vila Velha, que disputa a Qualyfiyng Series, espécie de divisão de acesso da WSL, a elite mundial do surfe. Krystian utilizou as redes sociais para divulgar vídeos de manobras realizadas nas ondas de Regência nesta quinta-feira (17).
O atleta já está nos livros de história do surf do Espírito Santo. Krystian é o primeiro capixaba a faturar uma etapa da elite da Liga Mundial de Surfe. Em 2019, ele foi convidado para participar da etapa de Saquarema, no Rio de Janeiro, após a lesão de Mateus Herdy e, com uma nota de 11,43, eliminou os adversários, o australiano Adrian Buchan e sul-africano Jordy Smith.
Krystian contou que o período de treinos na vila está sendo importantíssimo para manter a forma, além de aprimorar técnicas importantes para o surf. O atleta valorizou as ondas do litoral Norte do Estado e a presença de atletas de todo o país treinando em terras capixabas.
"Tá sendo muito bom, tá vindo uma galera do Brasil inteiro treinar aqui em Regência por causa desse período sem campeonatos. Regência é considerada uma das melhores ondas do Brasil, está sendo fundamental vir treinar aqui. Hoje (17) tive a oportunidade de pegar uma das melhores ondas surfadas aqui. Tá alucinante, Regência está incrível", disse.
Outro expoente do surfe do Estado que está aproveitando o período sem competições nas praias de Regência é Lucas Medeiros. Ele é especialista em ondas gigantes utilizando o stand up paddle, que utiliza uma prancha mais larga e longa, além de um remo. Lucas reside no Havaí, mas foi outro a compartilhar nas redes sociais as manobras na vila do litoral Norte capixaba.
Em 2019, Lucas chamou atenção ao surfar uma onda de 8 metros na Praia da Costa, em Vila Velha. Na ocasião, com a força das águas, Lucas teve a prancha quebrada ao meio. Apesar de ser especialista em ondas gigantes, ele afirmou na época que foi o maior caldo que tomou na vida. O atleta também comemorou a oportunidade de surfar perto de casa, já que é de Jacaraípe, na Serra.
"Foi o maior caldo da minha vida. Fiquei muito ansioso ao ver aquela onda. Já minha prancha foi aniquilada. Sempre tive que viajar para o outro lado do mundo em busca de ondas gigantes. Dessa vez surfei a 40 minutos da minha casa. Foi gratificante", disse.