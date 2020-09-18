Vídeo: feras do surfe capixaba curtem ondas de Regência, no Norte do ES

Um dos paraísos para os surfistas capixabas é a vila de Regência Augusta, no litoral do município de Linhares , no Norte do Espírito Santo . E, por conta da paralisação das competições em função da pandemia do novo coronavírus , muitos atletas aproveitaram o "período de folga" para pegar ondas do local, se mantendo em forma mesmo sem os torneios.

Dentre eles, está Krystian Kymerson, natural da Barra do Jucu, em Vila Velha , que disputa a Qualyfiyng Series, espécie de divisão de acesso da WSL, a elite mundial do surfe. Krystian utilizou as redes sociais para divulgar vídeos de manobras realizadas nas ondas de Regência nesta quinta-feira (17).

O atleta já está nos livros de história do surf do Espírito Santo. Krystian é o primeiro capixaba a faturar uma etapa da elite da Liga Mundial de Surfe . Em 2019, ele foi convidado para participar da etapa de Saquarema, no Rio de Janeiro, após a lesão de Mateus Herdy e, com uma nota de 11,43, eliminou os adversários, o australiano Adrian Buchan e sul-africano Jordy Smith.

Krystian contou que o período de treinos na vila está sendo importantíssimo para manter a forma, além de aprimorar técnicas importantes para o surf. O atleta valorizou as ondas do litoral Norte do Estado e a presença de atletas de todo o país treinando em terras capixabas.

"Tá sendo muito bom, tá vindo uma galera do Brasil inteiro treinar aqui em Regência por causa desse período sem campeonatos. Regência é considerada uma das melhores ondas do Brasil, está sendo fundamental vir treinar aqui. Hoje (17) tive a oportunidade de pegar uma das melhores ondas surfadas aqui. Tá alucinante, Regência está incrível", disse.

Outro expoente do surfe do Estado que está aproveitando o período sem competições nas praias de Regência é Lucas Medeiros. Ele é especialista em ondas gigantes utilizando o stand up paddle, que utiliza uma prancha mais larga e longa, além de um remo. Lucas reside no Havaí, mas foi outro a compartilhar nas redes sociais as manobras na vila do litoral Norte capixaba.

Em 2019, Lucas chamou atenção ao surfar uma onda de 8 metros na Praia da Costa, em Vila Velha. Na ocasião, com a força das águas, Lucas teve a prancha quebrada ao meio . Apesar de ser especialista em ondas gigantes, ele afirmou na época que foi o maior caldo que tomou na vida. O atleta também comemorou a oportunidade de surfar perto de casa, já que é de Jacaraípe, na Serra