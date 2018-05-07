Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Surfe

Krystian Kymerson ignora tubarões e é campeão do Rio Surf Pro Brasil

A prova, válida como 6ª etapa do Circuito Brasileiro de Surfe, ainda contou com outros capixabas em destaque

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 13:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mai 2018 às 13:17
Krystian Kymerson, campeão, foi carregado pelo irmão Kallebe Crédito: Pedro Monteiro/Abrasp
Nem mesmo a presença de tubarões na água tirou o brilho do capixaba Krystian Kymerson. O Rio Surf Pro Brasil 2018, a 6ª etapa do Circuito Brasileiro de Surfe, teve uma final inusitada: dois tubarões foram vistos na altura do Posto 5, da Barra da Tijuca, e paralisaram a prova por cerca de 20 minutos. E foi na Praia da Barra que o surfista da Barra do Jucu sagrou-se o grande campeão da etapa.
Krystian Kymerson mandou aéreos nas ondas da Barra Crédito: Pedro Monteiro/Abrasp
Eu estou muito feliz por ter ganhado essa etapa do Brasileiro. Foi meu primeiro campeonato do ano. Por falta de patrocínio eu não estava competindo, mas estava treinando bastante. Foi bem difícil, com muita gente boa, uma galera que corre o WQS. Mas eu estava muito focado e deu tudo certo, declarou o capixaba.
Krystian Kymerson ficou impressionado com a presença de tubarões na água da Barra da Tijuca.
Quando sai da bateria, na sêmi, estava na areia me concentrando para a final e o locutor avisou que tinha tubarão. Uma vez na Austrália, em um Pro Junior, eu estava na bateria e um surfista avistou um tubarão. Levantamos a mão e veio um jet ski. Saímos da água muito rápido, voando (risos) e o jet foi lá espantar o tubarão. Mas essa situação do Rio me impressionou. A prova deu uma paralisada, o mar melhorou e eu ainda consegui o título. Quero agradecer a todos que torceram por mim e me ajudaram.
No sábado, Kymerson conseguiu a melhor nota do dia (9,60 pontos). No domingo, ele bateu dois conterrâneos  os capixabas Rafael Teixeira (que foi vice-campeão) e Lyssandro Leandro (que ficou em quarto lugar), além do catarinense Matheus Herdy.  
As finais femininas e masculinas, inclusive, aconteceram com o monitoramento de binóculos e um jet ski, para evitar qualquer problemas com os "visitantes" tubarões.
De acordo com o site do jornal O Globo, o diretor-presidente do AquaRio, o biólogo Marcelo Szpilman acredita que os animais podiam ser das espécies Galhudo ou Galha Preta, os mais comuns no litoral do Rio.  

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Clientes fizeram fila para entrar primeiro no estande de vendas do Boulevard Arbori.jpeg
Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento
O cineasta capixaba Rodrigo Aragão
Cineasta Rodrigo Aragão será homenageado no 33º Festival de Cinema de Vitória
Imagem de destaque
Confira qual é o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados