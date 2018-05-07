Krystian Kymerson ignora tubarões e é campeão do Rio Surf Pro Brasil

Krystian Kymerson, campeão, foi carregado pelo irmão Kallebe Crédito: Pedro Monteiro/Abrasp

Nem mesmo a presença de tubarões na água tirou o brilho do capixaba Krystian Kymerson. O Rio Surf Pro Brasil 2018, a 6ª etapa do Circuito Brasileiro de Surfe, teve uma final inusitada: dois tubarões foram vistos na altura do Posto 5, da Barra da Tijuca, e paralisaram a prova por cerca de 20 minutos. E foi na Praia da Barra que o surfista da Barra do Jucu sagrou-se o grande campeão da etapa.

Krystian Kymerson mandou aéreos nas ondas da Barra Crédito: Pedro Monteiro/Abrasp

Eu estou muito feliz por ter ganhado essa etapa do Brasileiro. Foi meu primeiro campeonato do ano. Por falta de patrocínio eu não estava competindo, mas estava treinando bastante. Foi bem difícil, com muita gente boa, uma galera que corre o WQS. Mas eu estava muito focado e deu tudo certo, declarou o capixaba.

Krystian Kymerson ficou impressionado com a presença de tubarões na água da Barra da Tijuca.

Quando sai da bateria, na sêmi, estava na areia me concentrando para a final e o locutor avisou que tinha tubarão. Uma vez na Austrália, em um Pro Junior, eu estava na bateria e um surfista avistou um tubarão. Levantamos a mão e veio um jet ski. Saímos da água muito rápido, voando (risos) e o jet foi lá espantar o tubarão. Mas essa situação do Rio me impressionou. A prova deu uma paralisada, o mar melhorou e eu ainda consegui o título. Quero agradecer a todos que torceram por mim e me ajudaram.

No sábado, Kymerson conseguiu a melhor nota do dia (9,60 pontos). No domingo, ele bateu dois conterrâneos  os capixabas Rafael Teixeira (que foi vice-campeão) e Lyssandro Leandro (que ficou em quarto lugar), além do catarinense Matheus Herdy.

As finais femininas e masculinas, inclusive, aconteceram com o monitoramento de binóculos e um jet ski, para evitar qualquer problemas com os "visitantes" tubarões.