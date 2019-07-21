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Mar de ressaca

Onda impressionante quebra prancha de surfista na Praia da Costa

Neste domingo (21), Lucas Medeiros, que é surfista profissional de ondas grande há três anos, se assustou com o tamanho das ondas que, segundo a medição da equipe que o acompanha, chegou a cerca de oito metros
Michelli Boza

Michelli Boza

Publicado em 

21 jul 2019 às 16:46

Publicado em 21 de Julho de 2019 às 16:46

Ondas gigantes foram registradas na Praia da Costa, em Vila Velha. As imagens, feitas pela equipe do surfista Lucas Medeiros, passaram por edição Crédito: Gabriel Henriques Viana
A ressaca do mar no litoral do Espírito Santo tem formado ondas que estão impressionando até surfistas profissionais. Por volta das 6 horas deste domingo (21), o surfista Lucas Medeiros contou que flagrou ondas de cerca de oito metros na Praia da Costa, em Vila Velha, segundo medição da equipe que o acompanha. Lucas precisou ser atendido por médicos depois de cair de uma onda assustadora, que até quebrou a prancha dele.
No sábado (20), Lucas havia dito que as ondas chegaram a cerca de seis metros de altura e que formações desse porte são incomuns para o Estado.
Já neste domingo (21), ele, que é surfista profissional de ondas grande há três anos, se assustou com o tamanho das ondas que, segundo ele, chegou a cerca de oito metros.
"Foi crítica a situação, tanto que me machucou por dentro, engoli muita água mesmo. O mar está assustador e hoje parece que dobrou de tamanho. Foi um dos "caldos" mais tenebrosos do ano, e tinham outros surfistas amigos meus na hora, que se assustaram muito também. A minha prancha partiu e eu nem encontrei a outra metade", descreveu Lucas.
O fotógrafo Gabriel Henriques Viana, que faz imagens de surf e acompanha Lucas, flagrou as ondas gigantes. Como o dia estava muito nublado, as fotos passaram por uma edição para deixar as cores mais vivas, e de acordo com o surfista, os registros devem concorrer ao título de maior onda do Brasil.
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