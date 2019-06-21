Krystian Kymerson faz história em etapa da elite mundial de surfe

O surfista capixaba Krystian Kymerson está literalmente na crista da onda. Após faturar a primeira etapa da Tríplice Coroa Quebra no último domingo, no balneário de povoação em linhares, o capixaba nascido e criado na Barra do Jucu, em Vila Velha alcançou o maior feito da carreira na manhã desta sexta-feira (20) e também de um profissional capixaba na história da modalidade.
Após herdar a vaga de Mateus Herdy, que lesionou nos treinos para a etapa brasileira do Circuito Mundial de surfe, Krystian entrou no mar de Saquarema, no Rio de Janeiro, fechando a bateria contra o australiano Adrian Buchan e sul-africano Jordy Smith.
APLAUSOS AO SAIR DA ÁGUA
Com um ótimo desempenho, o capixaba alcançou uma nota de 11,43, eliminando os dois competidores do páreo. Dessa forma, Kymerson avançou ao terceiro round, onde terá pela frente ninguém menos que o havaiano John John Florence, bicampeão mundial em 2016 e 2017 e atual líder da corrida mundial.