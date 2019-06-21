Krystian Kymerson faz história em etapa da elite mundial de surfe

Krystian Kymerson avançou ao terceiro round da etapa brasileira do Mundial, em Saquarema Crédito: Aron Ribas Photography

O surfista capixaba Krystian Kymerson está literalmente na crista da onda. Após faturar a primeira etapa da Tríplice Coroa Quebra no último domingo, no balneário de povoação em linhares, o capixaba nascido e criado na Barra do Jucu, em Vila Velha alcançou o maior feito da carreira na manhã desta sexta-feira (20) e também de um profissional capixaba na história da modalidade.

Após herdar a vaga de Mateus Herdy, que lesionou nos treinos para a etapa brasileira do Circuito Mundial de surfe, Krystian entrou no mar de Saquarema, no Rio de Janeiro, fechando a bateria contra o australiano Adrian Buchan e sul-africano Jordy Smith.

APLAUSOS AO SAIR DA ÁGUA