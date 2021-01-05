WSL adia e cancela etapas do Mundial de surfe por causa da pandemia

Kelly Slater, surfista norte-americano Crédito: Pedro Szekely / Wikimedia Commons

A Liga Mundial de Surfe (WSL) anunciou nesta terça-feira (5) o cancelamento da próxima etapa do seu circuito, Sunset Open, prevista inicialmente para começar em 19 de janeiro em Oahu, no Havaí.

O evento seguinte da liga, em Santa Cruz (Califórnia), que teria início em 2 de fevereiro, foi adiado, ainda sem nova data prevista para acontecer.

A medida se deve ao aumento de infecções pelo coronavírus nos dois estados americanos. Com isso, a temporada 2021 da WSL, iniciada em dezembro de 2020, justamente no Havaí, só deverá ser retomada em abril, na Austrália.

Após cancelar toda a edição de 2020, a liga esperava ter mais tranquilidade para organizar a atual temporada. Isso não vem acontecendo.

Apesar de ter conseguido concluir as primeiras disputas, com vitórias de John John Florence e Tayler Wright, a organização encarou contratempos.