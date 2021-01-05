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Aconteceriam em fevereiro

WSL adia e cancela etapas do Mundial de surfe por causa da pandemia

A medida se deve ao aumento de infecções pelo coronavírus nos dois estados americanos. Com isso, a temporada 2021 da WSL só deverá ser retomada em abril, na Austrália

Publicado em 

05 jan 2021 às 17:59

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 17:59

Kelly Slater, surfista norte-americano
Kelly Slater, surfista norte-americano Crédito: Pedro Szekely / Wikimedia Commons
A Liga Mundial de Surfe (WSL) anunciou nesta terça-feira (5) o cancelamento da próxima etapa do seu circuito, Sunset Open, prevista inicialmente para começar em 19 de janeiro em Oahu, no Havaí.
O evento seguinte da liga, em Santa Cruz (Califórnia), que teria início em 2 de fevereiro, foi adiado, ainda sem nova data prevista para acontecer.
A medida se deve ao aumento de infecções pelo coronavírus nos dois estados americanos. Com isso, a temporada 2021 da WSL, iniciada em dezembro de 2020, justamente no Havaí, só deverá ser retomada em abril, na Austrália.
Após cancelar toda a edição de 2020, a liga esperava ter mais tranquilidade para organizar a atual temporada. Isso não vem acontecendo.
Apesar de ter conseguido concluir as primeiras disputas, com vitórias de John John Florence e Tayler Wright, a organização encarou contratempos.
A etapa masculina, em Pipeline, ficou vários dias suspensa por casos de contaminação pelo vírus, e a feminina precisou ser transferida de Maui para Pipeline após um ataque de tubarão matar um surfista amador no local original.

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