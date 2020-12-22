Toque capixaba em uma das principais expedições de canoa havaiana do Brasil

Ranin Thomé e Bárbara Guimarães estarão na 4ª edição da Expedição Anamauê Crédito: Acervo Pessoal

Uma das maiores travessias de canoa havaiana do Brasil, a 4ª edição da Expedição Anamauê vai contar com um toque capixaba. Ranin Thomé e Bárbara Guimarães vão encarar o desafio que começa na praia do Parracho, em Arraial D´Ajuda, entre os dias dia 25 e 26 deste mês, e vai passar pelo litoral sul da Bahia, pelo litoral norte do Espírito Santo e pela Região dos Lagos no Rio de Janeiro com previsão de término entre os dias 10 e 20 de janeiro de 2021 em Niterói (RJ).

A expedição terá 650 milhas náuticas, e será feita por intermédio de uma canoa havaiana V6 adaptada para vela que terá dois mastros. A cada dia serão velejadas e remadas (se preciso) de 30 até 40 milhas náuticas, dias inteiros no mar sem o auxílio de equipamentos eletrônicos, apenas bússola e carta náutica.

Um dos líderes da expedição é o capixaba Ranin Thomé, natural de Regência, em Linhares e multicampeão estadual no esporte. Ele que idealizou o desafio ao lado do niteroiense Douglas Moura. Ranin, oceanógrafo, conheceu a canoa havaiana durante o período de faculdade, hoje ele tem 10 anos de experiência no esporte e nesse mesmo período montou o primeiro clube que vem se espalhando pelo litoral.

"Estamos encarando com muito respeito a expedição pois sabemos que o mar não é injusto, mas é intolerante. É um desafio pois ninguém nunca adaptou uma canoa V6 tahitiano. Ninguém nunca fez esse percurso. Sempre é um desafio. Não nos consideramos aventureiros pois aventureiros são pessoas que fazem sem planejamento. Estamos muito confiantes pois as pessoas que vão e quem faz a canoa trabalham há mais de 10 anos com canoa, a equipe tem muita experiência com travessias. Temos muitos parceiros de bases ao longo do caminho. A comunidade da canoa é muito parceira, que abraça", aponta Ranin que vê os maiores desafios nas chegadas e saídas: "Precisamos embarcar e desembarcar em praias com ondulações, bocas de Rio, parar para dormir todos os dias. Maior perigo é a zona de arrebentação para chegar ou sair das praias".

EXPERIÊNCIA ALIADA À PREPARAÇÃO

Mais uma capixaba na travessia, Bárbara Guimarães, também oceanógrafa, é instrutora de canoa havaiana há cinco anos. Ela é professora da base da CPP Extreme em Vitória (ES) dando aulas no período da noite e já realizou diversas expedições de norte até o sul do Espírito Santo. Ela conta que a preparação vem sendo forte.

"Os treinos têm sido praticamente diários, estou remando 15km/dia. No final de semana faço uma remada de 20km sem parar em canoa individual (V1). Além disso faço yoga e funcional regularmente. Minha alimentação durante a quarentena é vegetariana e faço jejum intermitente também. Tudo isso associado melhora a resistência física para essa expedição", revelou Bárbara que também destacou o aumento do número de mulheres no esporte. "O esporte vem ganhando popularidade, quantidade praticamente igual de homens e mulheres nas escolas. A vibe que vem dos alunos nas aulas e nos campeonatos estimulam com que as mulheres queiram fazer parte da canoa havaiana, isso é muito positivo".