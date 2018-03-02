Canoa Havaiana

Referência em canoa havaiana, Roland Tere faz clínicas em Vitória

As clínicas, que serão realizadas na Curva da Jurema, servirão para compartilhar o conhecimento na modalidade

Publicado em 02 de Março de 2018 às 19:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 19:30
Referência mundial em canoa havaiana e atleta da maior equipe do mundo, a tailandesa Shell Vaa, Roland Aroma Tere está no Espírito Santo para compartilhar seu conhecimento no esporte com a equipe Vitória Vaa e realizar clínicas com os atletas capixabas. Ele fica no Estado até a próxima semana.
A clínicas serão realizadas neste domingo (04) na Curva da Jurema, em Vitória. As vagas estão esgotadas, mas há a avaliação sobre a possibilidade de novas turmas serem abertas ao longo da semana.
Roland Aroma Tere veio ao Espírito Santo por intermédio do Team Wine e do Vitória Vaa Clube, que reúne amantes do esporte no estado e com apoio da da Fast N Fresh. Neste final de semana, cada turma conta com 24 alunos. Líderes da Vitória Vaa, Vitor Gava e Carlos Aires acreditam que Aroma Tere tem muito a ensinar sobre este esporte que cresce a cada dia no país.
 
 É um atleta profissional de alto nível que pela primeira vez está no Espírito Santo. Com ele aqui colocamos Vitória no centro de todas as conversas sobre canoa havaiana. Caminhamos para transformar Vitória na capital nacional do esporte no país, explicou Vitor Gava.
 Para Edu Cozendey, representante do Team Wine, a visita de Aroma Tere coloca a ilha de Vitória em evidência. Ele já fez várias postagens divulgando o Estado. Entramos no mapa mundial do esporte. Hoje o Brasil não tem atletas profissionais de canoa havaiana, mas os grandes estão olhando para cá diante da visita de Aroma Tere, declarou.
 

