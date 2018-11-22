Espírito Santo conquista dois ouros no Sul-Americano de Canoa Havaiana

A delegação capixaba que participou do Sul-Americano de Canoa Havaiana, realizado em Cabo Frio, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, voltará para o Estado com peso extra na bagagem. Isso porque o saldo até o momento totaliza oito medalhas, sendo duas de ouro. O ES ainda obteve uma prata e outros cinco bronzes na competição, que se encerra nesta quarta-feira (21).

Marise Cavalcanti, com a bandeira do Brasil em mãos, venceu no V1 feminino, na categoria Master 50 Crédito: Facebook/Favaaes

O Estado foi ao lugar mais alto do pódio no V6 masculino Master 50, com o time Italo Va'a. A outra medalha dourada foi conquistada no V1 feminino, com Marise Cavalcanti, no Master 50.

Para o presidente da Federação de Va'a do Espírito Santo (Favaaes), Vítor Paganotto, os resultados mostram a força e evolução da modalidade por aqui. Isso nos dá combustível para continuar o trabalho na Fevaaes, que é incentivar, estimular e fortalecer o esporte, para que a cada ano mais e mais atletas participem de competições e conquistem medalhas para o Estado", salientou.