Espírito Santo conquista dois ouros no Sul-Americano de Canoa Havaiana

A delegação capixaba que participou do Sul-Americano de Canoa Havaiana, realizado em Cabo Frio, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, voltará para o Estado com peso extra na bagagem. Isso porque o saldo até o momento totaliza oito medalhas, sendo duas de ouro. O ES ainda obteve uma prata e outros cinco bronzes na competição, que se encerra nesta quarta-feira (21).
O Estado foi ao lugar mais alto do pódio no V6 masculino Master 50, com o time Italo Va'a. A outra medalha dourada foi conquistada no V1 feminino, com Marise Cavalcanti, no Master 50.
Para o presidente da Federação de Va'a do Espírito Santo (Favaaes), Vítor Paganotto, os resultados mostram a força e evolução da modalidade por aqui. Isso nos dá combustível para continuar o trabalho na Fevaaes, que é incentivar, estimular e fortalecer o esporte, para que a cada ano mais e mais atletas participem de competições e conquistem medalhas para o Estado", salientou.
A prata veio no V6 feminino, com a equipe do Vitória Va'a no Master 40, que também foi bronze na mesma classe, na Open. Os outros vieram no VR1 masculino e feminino, ambos no Master 50, com José Romano e Regina Destefani. As duas últimas medalhas foram no V1 masculino, com Carlos Aires, no Master 40, e Pedro Henrique, na Open.