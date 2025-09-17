Home
Tudo pronto para Regência receber etapa do Circuito Brasileiro de Surfe

A CBSurf Taça Brasil WS Regência Surf Pro começa nesta quinta-feira (18) e vai até domingo (21). Quatro surfistas capixabas vão brigar pelo título da etapa

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 15:23

Surfista pega onda em Regência, litoral de Linhares
Surfista em onda de Regência, litoral de Linhares Crédito: Ramon Lourenço Ivo (@clickzeraphoto) / Divulgação

A Vila de Regência, no município de Linhares, já está pronta para receber a Taça Brasil 5.000, campeonato organizado pela Confederação Brasileira de Surf que começa nesta quinta-feira (18) e segue até domingo (21). Regência é uma das quatro praias a ganhar o título de “Reserva Nacional de Surf” e vai estrear no calendário da CBSurf com o torneio que vai agitar a comunidade.

“Regência pode proporcionar ondas de alto nível. Nós vamos estar praticamente numa Lua Nova, com variação de maré grande, então a chance é boa de dar altas ondas. Nem digo de mar grande, mas de mar perfeito. Isso sim é o que nós queremos. Vai ser um evento pra dar uma revolucionada”, disse Manga Rosa, presidente da Federação de Surf do Espírito Santo (Fesurf).

A CBSurf Taça Brasil WS Regência Surf Pro é a 6ª das oito etapas do ano e vale 5.000 pontos nos rankings que indicam 8 homens e 4 mulheres para a elite nacional de 2026. Entre as dezenas de surfistas de todo o país, o evento também contará com a participação de capixabas de destaque, como Krystian Kymerson, Rafael Teixeira, Léo Andrade e João Cipriano.

"A expectativa está boa para esta etapa de Regência. É um lugar que eu curto muito, me sinto bem. É um lugar que já ganhei campeonato. Então, é uma das ondas que eu mais gosto. Espero fazer um bom resultado, quem sabe deixar o título aqui com o Espírito Santo, esse é o meu maior objetivo e vamos para cima", disse Krystian Kymerson, bicampeão brasileiro e medalhista de ouro no Pan-Americano de Santiago.

capixaba Esportes Surfe

