Capixaba Yuri Falcão fica com a prata no Mundial de Boxe

O sobrinho dos medalhistas olímpicos Esquiva e Yamaguchi Falcão, Yuri representou muito bem o Espírito Santo e o Brasil na disputa

Redação de A Gazeta

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 16:13

Yuri Falcão conquistou a medalha de bronze no Pan-Americano do Chile
Yuri Falcão, pugilista capixaba sobrinho de Esquiva e Yamaguchi Falcã  Crédito: Alexandre Loureiro/COB

Yuri Falcão, sobrinho dos medalhistas olímpicos Esquiva e Yamaguchi Falcão, derrotou o atual campeão olímpico, Erislandy Álvarez, de Cuba, e foi para a primeira final de um capixaba na história do Mundial de Boxe, que aconteceu em Liverpool, na Inglaterra. Na grande decisão, ficou com a prata depois de ser vencido por Asadkhusha Muydinkujaev, do Uzbequistão, também campeão olímpico.

Esta foi a única luta da temporada que Yuri Falcão perdeu até então. Ele estava com uma série invicta e já subiu ao lugar mais alto do pódio por duas vezes, em etapas da Copa do Mundo deste ano.

Com a Prata, Yuri Falcão superou Esquiva e chegou ao melhor resultado de um pugilista capixaba no torneio, quebrando o recorde de seu tio depois de ficar com o bronze no Campeonato Mundial de 2011, em Baku, no Azerbaijão.

Ao todo, o time brasileiro encerrou a participação em Liverpool com quatro medalhas: uma de ouro e três de prata. A conquista dourada veio com Rebeca de Lima Santos, que se sagrou campeã mundial na categoria até 60kg ao derrotar a polonesa Aneta Rygielska. Além de Yuri Falcão, Isaías Ribeiro, até 90kg, e Luiz Oliveira Bolinha, até 60kg, também ficaram com o vice-campeonato.

