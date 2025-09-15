Em Saquarema

Seleção capixaba feminina é campeã e garante vaga na elite do vôlei sub-16

Uma semana depois do título do masculino, as meninas da mesma categoria também garantiram o acesso

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 18:57

Seleção capixaba feminina é campeã e garante vaga na elite do vôlei sub-16 Crédito: Allan Novais

Deu dobradinha do Espírito Santo no Campeonato Brasileiro de Seleções. Uma semana depois de comemorar o título brasileiro na categoria sub-16 masculino, o Estado voltou ao topo do pódio, agora, com a seleção capixaba sub-16 feminina. A equipe venceu Goiás na final por 3 sets a 0 (25/22, 25/20 e 26/24), na tarde de domingo (14) no CT da Confederação Brasileira de Vôlei, em Saquarema (RJ).

Com o título, o Espírito Santo sobe para a Divisão Especial da categoria em 2026, se juntando às melhores equipes do Brasil. Este feito é inédito, já que o Estado estará na elite em duas categorias numa mesma temporada: tanto o sub-16 masculino quanto o feminino.

“É um momento de muita felicidade e de muita comemoração, pois em duas semanas, subimos duas seleções. É agradecer a todo que colabora com a gente, aos pais, comissões, atletas. É dar os parabéns a todo mundo que participou. Estamos colhendo os resultados de um trabalho que começou em 2022 e agora temos responsabilidade maior para, no ano que vem, fazer um papel ainda melhor”, vibra o presidente da Federação Espírito-Santense de Vôlei, Celso Silva.

A conquista do título neste domingo teve sabor de revanche para a seleção capixaba. Afinal, a campanha só não foi invicta porque o Espírito Santo sofreu uma derrota na fase de grupos, justamente para Goiás, por 3 sets a 0, na segunda rodada. Depois, o time azul e rosa não perdeu mais nenhuma partida e fechou a campanha com a vitória por 3 a 0 sobre Goiás e o troféu de campeão brasileiro. A líbero Manu Scardua foi eleita a melhor jogadora da final.

ES domina a seleção do campeonato

Campeã brasileira, da seleção capixaba dominou também a seleção do campeonato. As centrais Manuela Alvarenga e Isabela Negrelli foram eleitas as melhores da posição. Já a oposto Julia Zon levou o prêmio de melhor jogadora (MVP) do campeonato. “Eu tô muito realizada. É um sonho que o nosso time vem trabalhando desde o início do ano pra poder conquistar. E esse sonho se realizou! Conseguimos ir para a Divisão Especial. É muito orgulho”, comemorou Julia, de 14 anos e 1,80m de altura.

A treinadora Pollianny Alves da Silva também foi eleita a melhor da competição. “Essa competição é o sonho de todos os atletas e também das comissões técnicas. Tivemos todo um processo pra estar aqui e representamos da melhor forma, dando tudo de nós, com todo amor pelo voleibol, pelo nosso Estado, pelas pessoas que torcem por nós”, destacou a treinadora.

Confira o elenco da seleção capixaba sub-16:

Levantadoras: Milena Alvarenga e Marina Santos



Milena Alvarenga e Marina Santos Ponteiras: Leticia Collodetti, Rafaella Novais, Helena Cortoletti e Gabriela Francilino



Leticia Collodetti, Rafaella Novais, Helena Cortoletti e Gabriela Francilino Centrais: Manuela Alvarenga, Isabela Negrelli, Maria Clara Sabadini



Manuela Alvarenga, Isabela Negrelli, Maria Clara Sabadini Opostos: Julia Zon e Maria Eduarda Schunk



Julia Zon e Maria Eduarda Schunk Líbero: Manuela Scardua



Manuela Scardua Comissão técnica: Pollianny Alves da Silva e Antônio Roberto de Oliveira



