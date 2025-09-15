Home
>
Mais Esportes
>
Seleção capixaba feminina é campeã e garante vaga na elite do vôlei sub-16

Seleção capixaba feminina é campeã e garante vaga na elite do vôlei sub-16

Uma semana depois do título do masculino, as meninas da mesma categoria também garantiram o acesso

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 18:57

Seleção capixaba feminina é campeã e garante vaga na elite do vôlei sub-16
Seleção capixaba feminina é campeã e garante vaga na elite do vôlei sub-16 Crédito: Allan Novais

Deu dobradinha do Espírito Santo no Campeonato Brasileiro de Seleções. Uma semana depois de comemorar o título brasileiro na categoria sub-16 masculino, o Estado voltou ao topo do pódio, agora, com a seleção capixaba sub-16 feminina. A equipe venceu Goiás na final por 3 sets a 0 (25/22, 25/20 e 26/24), na tarde de domingo (14) no CT da Confederação Brasileira de Vôlei, em Saquarema (RJ).

Recomendado para você

Uma semana depois do título do masculino, as meninas da mesma categoria também garantiram o acesso

Seleção capixaba feminina é campeã e garante vaga na elite do vôlei sub-16

O sobrinho dos medalhistas olímpicos Esquiva e Yamaguchi Falcão, Yuri representou muito bem o Espírito Santo e o Brasil na disputa

Capixaba Yuri Falcão fica com a prata no Mundial de Boxe

A última etapa do Circuito Mundial feminino da modalidade acontece na Serra. Neymara Carvalho e Maylla Venturin, que fizeram história no esporte, agora competem com Bianca Simões e Luna Hardman, talentos formados em águas capixabas

ES se consolida como referência no bodyboarding e prepara nova geração

Com o título, o Espírito Santo sobe para a Divisão Especial da categoria em 2026, se juntando às melhores equipes do Brasil. Este feito é inédito, já que o Estado estará na elite em duas categorias numa mesma temporada: tanto o sub-16 masculino quanto o feminino.

“É um momento de muita felicidade e de muita comemoração, pois em duas semanas, subimos duas seleções. É agradecer a todo que colabora com a gente, aos pais, comissões, atletas. É dar os parabéns a todo mundo que participou. Estamos colhendo os resultados de um trabalho que começou em 2022 e agora temos responsabilidade maior para, no ano que vem, fazer um papel ainda melhor”, vibra o presidente da Federação Espírito-Santense de Vôlei, Celso Silva.

A conquista do título neste domingo teve sabor de revanche para a seleção capixaba. Afinal, a campanha só não foi invicta porque o Espírito Santo sofreu uma derrota na fase de grupos, justamente para Goiás, por 3 sets a 0, na segunda rodada. Depois, o time azul e rosa não perdeu mais nenhuma partida e fechou a campanha com a vitória por 3 a 0 sobre Goiás e o troféu de campeão brasileiro. A líbero Manu Scardua foi eleita a melhor jogadora da final.

ES domina a seleção do campeonato

Campeã brasileira, da seleção capixaba dominou também a seleção do campeonato. As centrais Manuela Alvarenga e Isabela Negrelli foram eleitas as melhores da posição. Já a oposto Julia Zon levou o prêmio de melhor jogadora (MVP) do campeonato. “Eu tô muito realizada. É um sonho que o nosso time vem trabalhando desde o início do ano pra poder conquistar. E esse sonho se realizou! Conseguimos ir para a Divisão Especial. É muito orgulho”, comemorou Julia, de 14 anos e 1,80m de altura.

A treinadora Pollianny Alves da Silva também foi eleita a melhor da competição. “Essa competição é o sonho de todos os atletas e também das comissões técnicas. Tivemos todo um processo pra estar aqui e representamos da melhor forma, dando tudo de nós, com todo amor pelo voleibol, pelo nosso Estado, pelas pessoas que torcem por nós”, destacou a treinadora.

Confira o elenco da seleção capixaba sub-16:

  • Levantadoras: Milena Alvarenga e Marina Santos
  • Ponteiras: Leticia Collodetti, Rafaella Novais, Helena Cortoletti e Gabriela Francilino
  • Centrais: Manuela Alvarenga, Isabela Negrelli, Maria Clara Sabadini
  • Opostos: Julia Zon e Maria Eduarda Schunk
  • Líbero: Manuela Scardua
  • Comissão técnica: Pollianny Alves da Silva e Antônio Roberto de Oliveira

Leia mais

Imagem - Capixaba Yuri Falcão fica com a prata no Mundial de Boxe

Capixaba Yuri Falcão fica com a prata no Mundial de Boxe

Imagem - ES se consolida como referência no bodyboarding e prepara nova geração

ES se consolida como referência no bodyboarding e prepara nova geração

Imagem - Jungle Fight anuncia o card da edição em Vila Velha com 11 capixabas

Jungle Fight anuncia o card da edição em Vila Velha com 11 capixabas

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

capixaba Esportes Vôlei

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais