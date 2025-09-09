Em Saquarema

Seleção capixaba é campeã e garante vaga na elite do vôlei sub-16

O time masculino do Espírito Santo bateu o Maranhão e faturou o título da Primeira Divisão. Em 2026, a equipe capixaba vai disputar na elite

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 15:15

Espírito Santo é campeão brasileiro sub-16 de vôlei Crédito: Divulgação

A seleção capixaba sub-16 masculina de vôlei conquistou o título do Campeonato Brasileiro de Seleções neste domingo (7). A conquista coloca o Espírito Santo na elite do vôlei brasileiro do ano que vem, garantindo o acesso para divisão especial em 2026, que reúne as principais seleções do País.

O Espírito Santo venceu o Maranhão na final por 3 sets a 0 (25/17, 25/22 e 25/12), no CT da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) em Saquarema (RJ), na decisão da 1ª Divisão. Além do título, a seleção capixaba sub-16 garantiu também premiações individuais.

O ponteiro Davi foi eleito o melhor jogador do campeonato (MVP) e o melhor ponteiro. Gabriel Gomes ganhou como melhor oposto e Gabriel Lordello venceu como melhor líbero. O técnico Edcarlos Gomes Santos também venceu como melhor treinador do campeonato.

"É gratificante colocar o Espírito Santo em um lugar de onde ele nunca deveria ter saído. É muito emocionante fazer parte deste campeonato, desta trilha. Muitos estados queriam estar na divisão especial, na elite realmente, e é muito gratificante ter feito parte disso. O Espírito Santo merece muito este lugar", comemorou o ponteiro Davi, capitão da seleção capixaba.

O título brasileiro foi conquistado de forma invicta. Na fase de grupos, a seleção capixaba venceu Goiás, Amazonas, Pará e Tocantins, todos por 3 sets a 1. Na semifinal, o Espírito Santo derrotou o Mato Grosso por 3 a 0. Na decisão venceu o Maranhão por 3 sets a 0.

Elenco da seleção capixaba sub-16

Levantadores: Bernardo Roriz e Guilherme Palácio



Bernardo Roriz e Guilherme Palácio Ponteiros: Davi da Rocha, Gabriel Costa, Enzo Santuzzi, João Pedro Arruda



Davi da Rocha, Gabriel Costa, Enzo Santuzzi, João Pedro Arruda Centrais: Pietro Giacomin, Lorenzo Sartório, Dante Devens



Pietro Giacomin, Lorenzo Sartório, Dante Devens Opostos: Gabriel Gomes, Rafael Escobar



Gabriel Gomes, Rafael Escobar Comissão técnica: Edcarlos Gomes Santos, Fábio Luiz Magalhães e Jordan Moreira



