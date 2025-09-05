Voando

Ex-Serra e Rio Branco, capixaba campeão da MLS brilha no futebol indoor no EUA

Jeanderson foi vice-campeão e All Star em seu primeiro ano na modalidade

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 18:52

Capixaba Jeanderson no futebol indoor dos EUA Crédito: Arquivo Pessoal

Texto feito por Luca Freitas, para ge.globo

Campeão estadual pelo Serra e da MLS no Portland Timbers, Jeanderson Pereira teve uma mudança de rota na carreira no ano de 2025 e voltou a território norte-americano para disputar a Major Arena Soccer League, pelo Iowa Demon Hawks. No futebol indoor, garantiu o vice-campeonato nacional e teve performance digna de convocação para a seleção brasileira da modalidade.

O capixaba ficou conhecido no futebol local por ter atuado em clubes como Rio Branco, Vitória e Serra, onde começou sua trajetória nos gramados em 2008, e teve sua mais recente passagem em 2024; a carreira no mundo da bola, porém, ainda não acabou. Aos 34 anos, o experiente lateral-esquerdo se redescobriu como atleta, ao ser convidado para atuar na principal liga de futebol indoor dos Estados Unidos. O desempenho não deixou a desejar e Jeanderson foi artilheiro da temporada, vice-campeão e escolhido para a equipe de All Stars, como é chamada a seleção do campeonato.

"Recebi a proposta para vir jogar em dezembro de 2024. Eu nunca tinha jogado a modalidade antes, não sabia regra nenhuma. Era lateral-esquerdo no campo, mas acabei virando target, que é como um centroavante e fui o melhor atacante do campeonato", comenta. Em 14 partidas, o atleta marcou 46 gols e deu 26 assistências. A atuação impressionante chamou a atenção e o capixaba foi convocado para a seleção brasileira de futebol indoor, onde disputou o World Soccer Fest em Des Moines e terminou mais uma vez na segunda colocação, perdendo a final para o México por 10 a 9.

Capixaba Jeanderson Salvador foi campeão da MLS pelo Portland Timbers Crédito: Divulgação/Arquivo Pessoal

O que é o futebol indoor?

O futebol indoor é uma modalidade que é disputada em uma quadra lembra muito a do showbol, mas tem paredes dos lados. O terreno é dividido em três etapas que representam as fases do jogo: defesa, meio-campo e ataque, e o esporte tem regras que se aproximam muito do futebol de 7, com algumas alterações. Uma das diferenças é o “three lines” ou, em português, três linhas. A infração resulta em uma falta na frente do gol e pode ser assinalada quando um jogador chuta a bola propositalmente para fora das paredes que circundam o campo, ou quando, por exemplo, a bola passa diretamente do campo de defesa para o de ataque, sem passar pela área do meio de campo.

Nas equipes, cinco jogadores de linha e um goleiro atuam de cada lado. As substituições são ilimitadas e o jogo é descrito pelo capixaba Jeanderson como muito rápido e corrido, mas legal de jogar e assistir. O tempo se divide em quatro quartos de 15 minutos com relógio que para quando a bola não está em jogo. Não existem impedimentos e o cartão azul funciona como advertência, resultando em expulsão quando um dos atletas acumula dois destes, ou um vermelho. No campo, o atleta figurou em outras grandes equipes do cenário nacional e mundial, com passagens por Cuiabá e Náutico, e sendo campeão da MLS pelo Portland Timbers, em 2015, e ressalta que as portas para o futebol tradicional não estão fechadas.



"Se aparecer alguma proposta legal, nada me impede de jogar no campo novamente. Recebi algumas propostas para voltar para o Brasil no início do ano, mas não eram melhores e eu estava bem aqui no indoor, que tem sido uma experiência a mais na minha carreira e aberto portas muito legais para mim. Mas, ainda busco outros projetos profissionais no futebol de campo", concluiu o atleta. Os compromissos no indoor, porém, ainda não acabaram. Representando o Brasil, Jeanderson vai disputar a edição de San Diego da World Soccer Fest e quer buscar o título.



Arena de futebol indoor Crédito: Dravecky

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta