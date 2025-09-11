MMA

Jungle Fight anuncia o card da edição em Vila Velha com 11 capixabas

Evento acontece no dia 20 de setembro, no Tartarugão, e celebra os 22 anos da organização; ingressos esgotaram em 24 horas

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 17:10

Driely Neves, Abner Rodrigues e Allef Magrão vão estar presentes no Jungle Fight 140 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O Jungle Fight 140 será realizado no dia 20 de setembro, no ginásio poliesportivo João Goulart, o Tartarugão, em Vila Velha. O evento marca a comemoração de 22 anos da competição e terá forte presença capixaba. Ao todo, 11 atletas do Espírito Santo estarão em ação: Abner Rodrigues Ferreira, Yuri Santos, Caio Fernandes Cocão, Hamyrez Oliveira, Frank Bispo, Allef Magrão, Driely Neves Coutinho, Dennis Duarte de Oliveira, Reynaldo Paes, Igor Delesposte Zanuncio, João André Luna e Mathias Melgaço Guedes.

A atração principal da noite será a semifinal do GP feminino peso-mosca do Fight do Milhão: a fluminense Brena Cardozo enfrenta a paulista Queila Braga, enquanto a baiana Layze Cerqueira encara a fluminense Yasmin Guimarães. As vencedoras avançam para a grande final em outubro, no Ibirapuera-SP, valendo meio milhão de reais. A TV Gazeta transmite as semifinais do Fight do Milhão ao vivo logo após o programa Altas Horas. Já o SporTV e o canal Combate exibem o card completo a partir das 20h (horário de Brasília).

Os ingressos se esgotaram em apenas 24 horas e o presidente da organização, Wallid Ismail, exaltou a importância da edição. “O Jungle Fight completa 22 anos em grande estilo, com Vila Velha, no Espírito Santo, como palco dessa festa. Teremos o maior prêmio da história do MMA brasileiro e um card repleto de capixabas mostrando a força do esporte no estado. Vai ser uma noite histórica", disse Wallid.

Confira abaixo o card completo da edição

57kg: Brena Cardozo (RJ) x Queila Braga (SP)

57kg: Yasmin Guimarães (RJ) x Layze Cerqueira (BA)



57kg: Leidiane Fernandes (RJ) x Fernanda Ribeiro Barbosa (SP)



120kg: Abner Rodrigues Ferreira (ES) x Geraldo Junio Mendes Rodrigues (MG)



120kg: André Miranda (BA) x Hyago Vieira Silva (RJ)



77kg: Yuri Santos (ES) x Caio Fernandes Cocão (ES)



66kg: Hamyrez Oliveira (ES) x Geovani Nascimento Barbosa (RN)



77kg: Bryan The Lion (RO) x André Fischer (DF)



61kg: João Vitor Pereira (MG) x Emerson Fernandes do Amaral (PA)



57kg: Frank Bispo (ES) x Luiz Henrique da Silva (RJ)



84kg: Allef Magrão (ES) x Gustavo Guilherme Canuto Rocha (MG)



57kg: Driely Neves Coutinho (ES) x Luiza Lima Costa (BA)



66kg: Dennis Duarte de Oliveira (ES) x João Victor Oliveira (BA)



77kg: Reynaldo Paes (ES) x Igor Delesposte Zanuncio (ES)



70kg: João André Luna (ES) x Kaue Araújo dos Santos (MT)



61kg: Mathias Melgaço Guedes (ES) x Danilo Marques Teixeira (RJ)



