Jungle Fight anuncia o card da edição em Vila Velha com 11 capixabas

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 17:10
O Jungle Fight 140 será realizado no dia 20 de setembro, no ginásio poliesportivo João Goulart, o Tartarugão, em Vila Velha. O evento marca a comemoração de 22 anos da competição e terá forte presença capixaba. Ao todo, 11 atletas do Espírito Santo estarão em ação: Abner Rodrigues Ferreira, Yuri Santos, Caio Fernandes Cocão, Hamyrez Oliveira, Frank Bispo, Allef Magrão, Driely Neves Coutinho, Dennis Duarte de Oliveira, Reynaldo Paes, Igor Delesposte Zanuncio, João André Luna e Mathias Melgaço Guedes.
A atração principal da noite será a semifinal do GP feminino peso-mosca do Fight do Milhão: a fluminense Brena Cardozo enfrenta a paulista Queila Braga, enquanto a baiana Layze Cerqueira encara a fluminense Yasmin Guimarães. As vencedoras avançam para a grande final em outubro, no Ibirapuera-SP, valendo meio milhão de reais. A TV Gazeta transmite as semifinais do Fight do Milhão ao vivo logo após o programa Altas Horas. Já o SporTV e o canal Combate exibem o card completo a partir das 20h (horário de Brasília).
Os ingressos se esgotaram em apenas 24 horas e o presidente da organização, Wallid Ismail, exaltou a importância da edição. “O Jungle Fight completa 22 anos em grande estilo, com Vila Velha, no Espírito Santo, como palco dessa festa. Teremos o maior prêmio da história do MMA brasileiro e um card repleto de capixabas mostrando a força do esporte no estado. Vai ser uma noite histórica", disse Wallid.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o