Vitória sedia competição do Circuito Mundial de beach tennis

Torneio vai acontecer entre os dias 17 e 21 de setembro, na praia de Camburi

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 15:44

Torneio de beach tennis vai movimentar a Praia de Camburi Crédito: Royal Beach Tennis/Divulgação

Vitória vai sediar pela segunda vez uma etapa do Claro BT World Tour. Na próxima semana, entre os dias 17 e 21 de setembro, a Capital Capixaba será palco da competição que integra o Circuito Mundial de beach tennis. Grandes nomes do esporte estão confirmados, entre eles Diego Bollettinari, top 10 no mundo, e Hugo Dojas, que está entre os 30 melhores atletas no cenário da modalidade.

A competição terá categorias para todos os níveis, de amadores a profissionais, em duplas masculinas, femininas, mistas e por faixa etária. A programação começará na quarta-feira (17), com os primeiros jogos das categorias profissionais. O destaque será o BT50, que contará com as fases classificatórias, oitavas, quartas, semifinais e a grande final até o domingo, dia 21. Já as categorias amadoras entram em quadra a partir de sexta-feira (18), com disputas nas divisões A, B, C, D, além das categorias sub, 30+, 40+, 50+ e 60+.

“Para nós é um grande orgulho realizar a segunda edição do Claro BT World Tour em Vitória, com um torneio ainda maior do que no ano passado. A Claro busca conectar as pessoas para uma vida mais divertida e produtiva, e nada como o esporte e a cultura para proporcionar essa experiência", afirma Gabriela Derenne, diretora da empresa patrocinadora do evento.

As inscrições para o Claro BT World Tour ainda estão abertas e podem ser feitas pelo site. O valor é de R$ 139 para federados e R$ 179 para não federados. “O torneio contribui para consolidar ainda mais o beach tennis no Espírito Santo e permite a interação de atletas de diferentes níveis, agregando uma experiência sensacional a todos. É muito interessante ver como o esporte é capaz de unir as pessoas, e é gratificante ver que o torneio terá grandes nomes do beach tennis”, comenta Evandro Rosindo, organizador da competição.

