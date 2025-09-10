Vem aí

Gabriel Medina vai participar de evento de surfe no ES

O surfista tricampeão mundial confirmou visita à Capital Capixaba no dia 9 de outubro

Vinícius Lima Estagiário / [email protected]

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 16:51

Gabriel Medina nas Olimpíadas Crédito: William Lucas/COB

O tricampeão mundial e medalhista de bronze de surfe em Paris-2024, Gabriel Medina confirmou presença em Vitória, no dia 9 de outubro. O evento e uma realização da Cabana, uma loja de surfe, e vai reunir fãs e admiradores do atleta para uma sessão de autógrafos e ação com patrocinadores no Brizz, gastrobar localizado na Enseada do Suá.

"Fala galera do Espirito Santo, aqui é o Gabriel Medina e uma grande parceira vai completar 25 anos e, para comemorar essa data especial, vou estar junto com vocês em Vitória. Espero todo mundo lá", disse Gabriel em vídeo de divulgação. Em 2024, uma ação parecida aconteceu no mesmo local com o medalhista de ouro olímpico Ítalo Ferreira.

Temporada conturbada

Gabriel Medina sofreu uma lesão grave no tendão do músculo peitoral maior do ombro esquerdo em janeiro deste ano, durante um treino em Maresias, que resultou na ruptura do tendão e obrigou o surfista a passar por uma cirurgia no ombro e perder toda a temporada.

Após meses de recuperação, Gabriel retornou às águas em maio de 2025, mas não pôde voltar a competir na WSL. Medina voltará a disputar uma competição da elite apenas em abril de 2026, em Bells Beach, na Austrália. Para a próxima temporada, o paulista já tem garantido o wild card para todo o ano, por conta da cirurgia que ele fez em janeiro.



