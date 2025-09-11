Altas ondas

Melhores bodyboarders do mundo disputam etapa decisiva na Serra

O Wahine Bodyboarding Pro começa nesta quinta-feira (11) e vai definir a campeã mundial da temporada

Vinícius Lima Estagiário / [email protected]

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 14:26

O Circuito Mundial de Bodyboarding Feminino conhecerá suas campeãs da temporada no Espírito Santo. A partir desta quinta-feira (11) e até o próximo dia 21 de setembro, as melhores atletas do ranking mundial do International Bodyboarding Corporation (IBC) estarão no Estado. Cerca de 120 bodyboarders, de mais de 10 países diferentes, irão disputar o ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro 2025 na praia de Jacaraípe, na Serra.

Nesta quinta-feira (11) foi realizada a abertura da competição, que marca a última etapa feminina do Circuito e vai definir os títulos das categorias Profissional, Pro Junior e Master. Neymara Carvalho, pentacampeã mundial e idealizadora do evento, falou sobre as expectativas para a quarta edição do Wahine, desta vez, como etapa que fecha o Circuito Mundial.



"Quando eu penso no Wahine, eu penso numa etapa que eu gostaria de estar competindo, e eu sou uma pessoa muito orgulhosa de poder estar à frente deste evento. Eu idealizei ele há muitos anos e já estamos indo para a quarta edição. E agora, a IBC, que é o que rege o esporte no mundo, me fez o convite para realizar o fechamento aqui. Então, eu fico muito feliz, por ter pessoas olhando para nós, porque somos um esporte muito vitorioso no Espírito Santo", disse a capixaba.

Ao todo, o torneio terá uma premiação total de 45 mil dólares (cerca de R$ 250 mil na cotação atual). Também terão categorias especiais: PCDs (amputadas, mastectomizadas e deficientes visuais), exclusiva do Wahine, e Mães & Filhos, celebrativa, e sem caráter competitivo oficial.

Wahine Bodyboarding Pro começa nesta quinta-feira (11) e vai definir a campeã mundial da temporada Crédito: Vinícius Lima

Destaques do Brasil e do Mundo em Jacaraípe

A competição reunirá nomes como a líder e a vice-líder do ranking mundial, Namika Yamashita (Japão) e Alexandra Rinder (Áustria), assim como a quarta colocada, a portuguesa Joana Schenker. O Brasil estará representado por atletas capixabas como a própria Neymara Carvalho, atual número cinco no ranking; Maíra Viana, bodyboarder radicada no Estado e atual campeã mundial; Maylla Venturin, número sete; além dos destaques da nova geração Bianca Simões e Luna Hardman, campeã Pro Junior em 2024.

"Eu vim para o Espírito Santo por conta do bodyboarding, em busca do sonho de ser campeã mundial, e aqui eu consegui ir crescendo, ir buscando, alcançando meu espaço e realizei. Infelizmente, este ano eu não consigo mais disputar o título da temporada. Ano passado eu fui campeã em Portugal, e seria muito melhor ser campeã em casa, mas eu treinei bastante para vencer esta etapa, que é super importante, tem um simbolismo enorme, então eu estou em busca deste título do Wahine", disse Maíra, carioca vivendo há mais de 15 anos no Estado.

