Ex-zagueiro do Tupi recebe homenagem e dá nome à quadra de futevôlei em VV

Ricardo Balbino faleceu na última semana com um infarto

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 18:02

Quadra de futevôlei em Vila Velha ganha o nome de Ricardo Balbino em homenagem ao ex-zagueiro do Tupi Crédito: Divulgação

Uma das quadras de futevôlei da Praia de Itapoã, em Vila Velha, ganhou novo nome na manhã do último sábado (6). Em homenagem ao ex-zagueiro do Tupi, Ricardo Balbino, que morreu no último dia 29 de agosto, aos 64 anos, o espaço passou a se chamar "Rede Ressacada Ricardo Balbino".

Balbino sofreu um infarto logo após jogar futevôlei na areia da praia que frequentava todos os finais de semana. Uma semana depois, amigos organizaram uma cerimônia de homenagem. Balões brancos foram soltos, uma placa foi fixada na quadra e os colegas realizaram uma oração, um minuto de silêncio e a leitura de um texto emocionante sobre a convivência com o ex-atleta.

"Fim de semana em Itapoã, sol firme, rede montada, e lá vinha ele — mochila nas costas, sorriso no rosto e disposição que desmentia os 64 anos. Jogava 3, 4, 5 partidas... sempre com estratégia e inteligência. Competia como menino, vibrava a cada ponto e dizia: ‘Tô no pingo dele!’. Era generoso, respeitador, educado com todos", contou o colega de quadra Augusto Souto.

Os amigos reforçaram o carinho com a esposa Mariângela, presença constante nas manhãs de praia. "Fazia questão de levar a esteira rosa dela, molhava a areia e providenciava água de coco. Quando ela chegava, toda a atenção daquele jovem jogador de quase dois metros era dela. Exemplo de cavalheirismo e amor", lembraram durante a homenagem ao amigo.

Quem foi Ricardo Balbino?

Natural de Ubá, na Zona da Mata mineira, Balbino fez história com a camisa do Tupi, onde teve três passagens (1982-1985, 1992 e 1995). Pelo Carijó, conquistou o título do Mineiro do Interior de 1985 – o primeiro da galeria do clube –, além do Módulo 2 do Mineiro, da Copa Juiz de Fora e do Torneio Regional de 1983. Segundo o historiador Leonardo Lima, o ex-zagueiro disputou 98 jogos e marcou seis gols pelo Alvinegro de Santa Terezinha.

Ricardo também atuou no Cruzeiro, em 1986, além de defender Moto Club-MA, Cabofriense e América de Três Rios-RJ. O Tupi se manifestou nas redes sociais após a morte de Balbino, prestando solidariedade a familiares e amigos. O capixaba Wanderley Soares era parceiro de Ricardo Balbino dentro e fora da quadra de areia. "Ele contava histórias da época de jogador, mas nunca com arrogância. Era daqueles boleiros raiz: resenha boa, humildade de sobra e um carinho visível por todos ao redor. Vai fazer falta, um grande exemplo", contou.

Depois da carreira nos gramados Ricardo Balbino trabalhava como servidor Caixa em uma agência na Praia da Costa. "Ele partiu do jeito que muitos sonham: depois de um dia feliz, cheio de amigos, vitórias e gargalhadas. Hoje, a Ressacada está em silêncio, mas logo a bola vai subir, a rede vai balançar, e em cada ponto, cada brincadeira, cada grito, o nosso Ricardo vai estar lá — presente, eterno, vibrando com a gente", reforçou o amigo de futevôlei Brian Feitosa.

Ricardo Balbino, ex=zagueiro do Tupi, morre aos 64 anos Crédito: Tupi/Divulgação

