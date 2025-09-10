Home
Capixabas marcam presença no Iron Biker Brasil 2025, em Mariana-MG

Capixabas marcam presença no Iron Biker Brasil 2025, em Mariana-MG

Maior prova de mountain bike da América Latina acontece nos dias 13 e 14 de setembro e terá atletas do Espírito Santo no desafio

Caio Vasconcelos

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 15:53

Iron Biker Brasil reúne atletas do Espírito Santo e de diversas regiões do país na cidade de Mariana (MG)
Iron Biker Brasil reúne atletas do Espírito Santo e de diversas regiões do país na cidade de Mariana (MG) Crédito: Samuel Consentino

O cenário histórico e montanhoso de Mariana-MG será novamente palco do Iron Biker Brasil, considerado o maior evento de mountain bike da América Latina. A 32ª edição da competição acontece nos dias 13 e 14 de setembro, reunindo ciclistas de todas as regiões do país. Entre eles, atletas capixabas se preparam para representar o Espírito Santo e encarar dois dias de trilhas desafiadoras, superando terrenos técnicos e testando os limites físicos e mentais.

Entre os participantes está Leonardo Soares, 34 anos, engenheiro de redes de computadores, que fará sua primeira participação no Iron Biker. O capixaba vinha em preparação desde o início do ano, mas uma queda em prova realizada em Domingos Martins acabou mudando sua rotina de treinos.

“Eu caí em uma descida, desloquei o ombro e fiquei praticamente 20 dias sem treinar. Isso atrapalhou bastante minha preparação, mas já voltei com tudo e estou ansioso para completar minha primeira prova de dois dias”, contou Leonardo, que já soma experiências em competições locais como a Copa Capixaba e o Open Rising.

Outro capixaba confirmado é o educador físico e multiesportista Dhiego Ribeiro, que encara pela segunda vez a competição. Com treinos constantes ao longo do ano, ele se diz preparado para o desafio.

“São dois dias de prova, mas a preparação é tranquila porque eu já mantenho uma rotina de treinos regulares. Minha expectativa é a melhor possível: ir para se divertir, prestigiar o evento e estar no meio de uma das maiores provas do Brasil”, destacou.

Programação oficial

  • 11/09 (quinta-feira): Entrega de kits, 16h às 20h, no Teatro Municipal.
  • 12/09 (sexta-feira): Entrega de kits, 10h às 21h, no Teatro Municipal; programação social às 19h, na Praça Gomes Freire.
  • 13/09 (sábado): Largada do percurso total às 7h30 e do percurso reduzido às 8h20.
  • 14/09 (domingo): Largada do percurso total às 7h30 e do percurso reduzido às 8h20; premiação às 15h.

A Praça Gomes Freire, no coração do Centro Histórico de Mariana, será o ponto de largada e chegada, reunindo centenas de ciclistas em um ambiente que mistura história, natureza e o espírito de superação que move o Iron Biker Brasil.

