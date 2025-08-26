Flamengo encaminha empréstimo de autor de gol na final do Mundial sub-20

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 14:12
O Flamengo encaminhou o empréstimo do meia Lorran, de 19 anos, ao Pisa, da primeira divisão da Itália. A informação inicial foi dada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano e confirmada pela reportagem.
Lorran foi o autor de um dos gols do Rubro-Negro na final do Mundial sub-20, contra o Barcelona, no sábado passado. O jovem anotou o primeiro tento no empate por 2 a 2 no tempo normal. Nos pênaltis os brasileiros ficaram com o título.
O jogador sempre foi tratado como uma das grandes promessas recentes da base do Flamengo, mas viveu altos e baixos no profissional e acabou sendo afastado e recolocado no sub-20 após algumas divergências entre seu staff e a diretoria.
Lorran foi envolvido em negociações com Estoril (POR), CSKA (RUS), Fortaleza e Red Bull Bragantino. Cada lado tem sua versão sobre os acontecimentos com os clubes, mas a falta de entendimento entre as partes foi fundamental para o desgaste, que teve como consequência o rebaixamento da joia sem previsão de reintegração.
Em fevereiro, Filipe Luís expôs sua opinião sobre a situação de Lorran. Em sua avaliação, o jovem compete com jogadores como Gerson e Arrascaeta.
Quando subi para o profissional já o conhecia, mas o problema é que o Lorran tem jogadores que competem a posição com ele. E que estão melhores que ele. Simples assim. Não tem segredo no futebol. E eu não vou colocar um jogador que não está bem e tirar um que está voando. O Lorran competia posição com o Gerson, Arrascaeta... Aberto? Não é tão determinante para jogar aberto. Poderia ser o próprio Cebolinha, Michael... Poderia, mas eu acho que não é a posição dele. Ele compete com o Gerson. Como eu tiro o Gerson? Depois como eu tiro o Luiz Araújo para colocar o Lorran?Filipe Luís, em fevereiro
