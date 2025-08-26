Flamengo encaminha empréstimo de autor de gol na final do Mundial sub-20

Partiu Itália

O Flamengo encaminhou o empréstimo do meia Lorran, de 19 anos, ao Pisa, da primeira divisão da Itália. A informação inicial foi dada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano e confirmada pela reportagem.

Lorran foi o autor de um dos gols do Rubro-Negro na final do Mundial sub-20, contra o Barcelona, no sábado passado. O jovem anotou o primeiro tento no empate por 2 a 2 no tempo normal. Nos pênaltis os brasileiros ficaram com o título.

O jogador sempre foi tratado como uma das grandes promessas recentes da base do Flamengo, mas viveu altos e baixos no profissional e acabou sendo afastado e recolocado no sub-20 após algumas divergências entre seu staff e a diretoria.

A POLÊMICA

Lorran foi envolvido em negociações com Estoril (POR), CSKA (RUS), Fortaleza e Red Bull Bragantino. Cada lado tem sua versão sobre os acontecimentos com os clubes, mas a falta de entendimento entre as partes foi fundamental para o desgaste, que teve como consequência o rebaixamento da joia sem previsão de reintegração.

Em fevereiro, Filipe Luís expôs sua opinião sobre a situação de Lorran. Em sua avaliação, o jovem compete com jogadores como Gerson e Arrascaeta.

Quando subi para o profissional já o conhecia, mas o problema é que o Lorran tem jogadores que competem a posição com ele. E que estão melhores que ele. Simples assim. Não tem segredo no futebol. E eu não vou colocar um jogador que não está bem e tirar um que está voando. O Lorran competia posição com o Gerson, Arrascaeta... Aberto? Não é tão determinante para jogar aberto. Poderia ser o próprio Cebolinha, Michael... Poderia, mas eu acho que não é a posição dele. Ele compete com o Gerson. Como eu tiro o Gerson? Depois como eu tiro o Luiz Araújo para colocar o Lorran?Filipe Luís, em fevereiro

AS VERSÕES PARA AS NEGOCIAÇÕES FRUSTRADAS DE LORRAN

Estoril

O Flamengo entende que, naquele momento, esta era a melhor opção tanto para a instituição quanto para o jogador. A proposta era por empréstimo.



Já o estafe de Lorran teve a percepção de que o clube português não teria condições de arcar com o salário e que este não era um bom caminho.





CSKA



O Rubro-Negro aceitou uma proposta de 8 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos de Lorran. Deste percentual, 50% eram do Flamengo e 30% do Madureira. O clube da Gávea ainda manteria outros 20% para uma futura revenda. Informações oriundas do Ninho do Urubu dão conta de que um médico do Fla chegou a acompanhar o jogador para viajar rumo aos exames médicos, mas o atleta teria desistido no aeroporto. Já o estafe de Lorran alega que o jogador foi ao aeroporto com todas as malas e aguardava o voo. Porém, o CSKA não teria enviado o contrato assinado, o que gerou insegurança jurídica para realizar a viagem.





Fortaleza



Foi costurado um acordo para empréstimo ao Fortaleza. Marcelo Paz, CEO do clube nordestino, teria, inclusive, ido pessoalmente ao Ninho do Urubu negociar a contratação do meia. No entanto, o Rubro-Negro entende que os empresários de Lorran não aceitaram a transação.



Já a versão do estafe de Lorran é que o diretor de futebol do Fla, José Boto, teria consultado o jovem sobre o que ele achava de se transferir para o Fortaleza. Como resposta, o meia disse que o Tricolor era "um grande clube". A partir daí, porém, há um entendimento de que o dirigente português fechou o negócio à revelia dos empresários, que teriam sido comunicados somente pelo diretor do Leão.





Red Bull Bragantino



O Rubro-negro entende que Lorran não quis ir para o Fortaleza pois desejava se transferir para o Red Bull Bragantino. O clube não gostou da atitude e decidiu não liberá-lo para tratativas com o Massa Bruta. Além disso, comunicou ao atleta que ele ficaria treinando com o elenco sub-20 "B", já que o time principal havia viajado ao Paraguai para a disputa da Libertadores da categoria e não houve tempo hábil para que o atleta também fosse.



Pelo lado de Lorran, há entendimento de que o Red Bull Bragantino não apresentou uma proposta oficial, apesar de manifestar o interesse.



